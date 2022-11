Kurt Burneo: “Dejar que quiebre Petroperú significaría la recesión inmediata del país”

El ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, defendió el aporte de capital a Petroperú por US$ 1.000 millones, a efectos de garantizar el suministro de combustibles en el mercado, y aseguró que permitir el quiere de la petrolera hubiera significado una recesión inmediata del país.

Durante su presentación ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, el titular del MEF dijo que la salida de la estatal complicaría las actividades productivas en función al costo de las pymes, en medio de una coyuntura de reactivación económica todavía moderada.

“Dejar que quiebre Petroperú hubiera significado la disparada de la inflación y de los costos para las pymes, y por ambos casos se garantizaba, de todos modos, una recesión en términos muy rápidos”, aseveró ante los legisladores.

En este sentido, remitió que el quiebre de la petrolera estatal anticiparía escenarios de conflictivdad social a lo largo de todo el territorio, sobre todo, tomando en cuenta que el transporte de mercancías y alimentos, en algunos casos, parte desde lugares muy alejados, donde solo Petroperú opera.

“Dejar desabastecido al 50% del mercado, sobre todo del interior del país, hubiera significado situaciones de convulsión social importantes. No se necesita ser muy aguzado para darse cuenta de que ya no se trataría de un precio alto de los combustibles, sino de que simplemente ya no habrían”, precisó.

Burneo Farfán expresó, del mismo modo, que la salida de Petroperú del mercado de combustibles dejaría la oferta casi total del país en manos de la española Repsol, que podría manejar los precios de los derivados del petróleo a discreción.

“El quiebre de Petroperú hubiera también significado que, en la práctica, estuviésemos fomentando un monopolio, a partir de la existencia de Repsol. La infrasestructura de la petrolera en el interior del país no la tendría Repsol, y evidentemente estaríamos dando las condiciones para que una sola empresa abastezca al mercado”, manifestó el ministro.

“El problema de los monopolios es que, bajo sus condiciones, la sociedad dispone de una menor cantidad de productos a un precio mayor, en comparación con un mercado libre de competencia”, agregó.