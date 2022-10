Ositran: Inversión en infraestructura de transporte supera los US$ 430 millones hasta setiembre

Las inversiones en infraestructuras de transporte alcanzaron los US$ 430,2 millones entre enero y setiembre de 2022, informó la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), en su reporte mensual.

El mayor dinamismo de las inversiones, de enero a setiembre, se efectuó en la infraestructura del Metro de Lima y Callao con US$ 179,89 millones ejecutados por la Línea 2; seguido del sector carreteras con US$ 119,74 millones; el sector portuario con US$ 100,86 millones y aeropuertos con capitales por US$ 29,66 millones.

Las inversiones valorizadas solo en setiembre alcanzaron los US$ 85,35 millones, sustentadas principalmente por los capitales de la Línea 2 con US$ 63,32 millones y los puertos, que ejecutaron US$ 11,36 millones.

En la infraestructura portuaria destacó la inversión de US$ 9,72 millones efectuada por DP World Callao, concesionaria del Nuevo Terminal de Contenedores Sur del Primer Puerto Nacional, mientras que los administradores del Terminal Norte Multipropósito del Callao y de Salaverry dinamizaron US$ 509.613 y US$ 871.916 respectivamente.

Por su parte, en la infraestructura de carreteras se valorizaron inversiones por US$ 10 millones, destacando los avances en las obras de la Red Vial n.°4 (Pativilca - Puerto Salaverry) con US$ 3,27 millones; IIRSA Norte (Paita-Yurimaguas) con US$ 2,23 millones; Autopista del Sol (Trujillo-Sullana) con US$ 1,94 millones e IIRSA Sur Tramo 4 (Azángaro-Inambari) con US$ 1,13 millones.

En el noveno mes del año, los aeropuertos invirtieron US$ 653.363.

Nivel de avance

La inversión acumulada en infraestructura de transporte realizada a través del mecanismo Asociación Publica Privada (APP) a setiembre de este año sumó US$ 10.416 millones, lo que representó el 62,64% del total del compromiso de inversión de las concesionarias, el cual supera los US$ 16.629 millones.

Respecto al nivel de avance, es decir las inversiones acumuladas versus los compromisos de inversión, la infraestructura vial representa el 95,4%, seguido por los capitales en puertos 64%, vías férreas y líneas 1 y 2 del Metro de Lima 52,8%; y aeropuertos 22,6%.