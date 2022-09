Dólar en Perú: ¿por qué el tipo de cambio seguiría al alza?

Este martes 27 de setiembre el tipo de cambio cerró en S/ 3,9500, valor que no se registraba desde el 13 de julio cuando se ubicó en S/ 3,9550, según el reporte del Banco Central de Reserva (BCRP).

En el mercado paralelo, la divisa estadounidense cotizaba a S/ 3,9300 la compra y S/ 3,9600 la venta. En tanto, en el mercado bancario se compraba a S/ 3,869 y vendía a S/ 4,049 en las ventanillas del Banco de Crédito del Perú (BCP).

Esta sería la tercera sesión consecutiva en la que el dólar avanza, lo que lo ubica con una variación acumulada de -1,03% en lo que va del año. El último incremento en la tasa de interés de parte de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos es el principal factor que impulsa esta tendencia , según especialistas consultados por La República.

De acuerdo a Javier Pineda, CEO de la plataforma Billex, es necesario tener presente que esta tendencia no es reciente, viene desde los últimos dos meses. El tipo de cambio se ha venido apreciando, influido por factores externos, como las políticas monetarias para combatir la inflación alta como ocurre en Estados Unidos, cuya tasa acumulada en el año llega a 6,2%.

El especialista recuerda que el efecto inmediato de subir las tasas de interés es el de un “enfriamiento”, es decir, el PBI de un país tienden a decrecer. Y si esto se replica en varios países, como está pasando, produce una sensación de que puede generarse una recesión global.

Si a esto se suman los efectos de la guerra en Ucrania, todo a punta a que el dólar se vea como el mejor activo de refugio. Una mayor demanda de la divisa estadounidense hace que su precio se eleve, lo que está pasando no solo en Perú sino en todos los países de la región.

“Hay una sensación de que puede haber un enfriamiento global de la economía, y los bancos centrales en el mundo han incrementado sus tasas de interés, empezando por la Fed que la semana pasada elevó su tasa en 0,75% y eso incidió en que el tipo de cambio suba,” precisa Pineda.

Tipo de cambio se proyecta a cerrar el 2022 sobre los S/ 3,90

En esta línea, Juan Carlos Odar, señala que el sol es una de las monedas con mejor comportamiento en América Latina y en el mundo, ya que es una de las pocas apreciadas respecto a su nivel a inicios de años.

“Si uno ve el peso chileno y el peso colombiano, han perdido valor, el sol y el real son de los pocos que han venido apreciándose en la región, aunque la moneda brasileña sí tiene una volatilidad mayor, lo cual es una característica destacable de nuestra moneda,” explica Odar.

Ambos especialistas coinciden en que el tipo de cambio en el Perú cerrará el año por encima de los S/ 3,90, teniendo en cuenta que es probable que en noviembre la Fed vuelva a subir su tasa de interés.

Desempeño del dólar a nivel global

A nivel internacional, el dólar subió frente al euro, pero perdió terreno frente a la libra esterlina y el yen de Japón con todos los ojos puestos en los bancos centrales y el impacto en el crecimiento económico de sus esfuerzos para controlar la inflación, según reportó Reuters.

La libra esterlina, después de subir más de un 1% hasta los US$ 1,0837, subió un 0,3%, ya que había caído a un mínimo histórico el lunes. El euro bajó un 0,20% frente al dólar a US$ 0,96, y el dólar subía un 0,1% frente al yen a US$ 144,86. No ayudó que los índices de Wall Street también estuvieran teniendo una sesión volátil.