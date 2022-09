Precio del dólar cierra al alza y alcanza los S/ 3,9020 este martes 20 de setiembre

El precio del dólar cerró al alza la jornada de este martes 20 de setiembre y llegó a S/ 3,9020. De esta manera, avanzó 0,7% frente al cierre de la víspera cuando se ubicó en S/ 3,8730, reportó el Banco Central de Reserva del Perú.

Por su parte, a las 2.00 p. m. el billete verde en el mercado paralelo cotizaba en S/ 3,87 la compra y S/ 3,90 la venta. En tanto, en el dólar bancario se comercializaba a S/ 3,80 la compra y S/ 4,00 la venta en las ventanillas del Banco de Crédito del Perú.

“La jornada de hoy comenzó con la apertura del mercado en S/ 3,8750, la demanda fue por parte de corporativos y offshore. El Banco Central colocó swap cambiario venta por US$ 200, US$ 300 y US$ 300 millones, para que no se deprecie la moneda”, indica Alexander Javier Bernaola, Trader de Divisas en Renta4 SAB. Agrega que en el mercado se negociaron US$ 275 millones a un precio promedio de S/ 3,8811.

Asimismo, Bernaola destaca que “el comité de establecimiento de políticas de la Reserva Federal de EE.UU comenzará su reunión de dos días hoy martes, mientras el mercado espera ver si el banco central eleva su tasa de referencia en tres cuartos de punto o en un punto completo”.