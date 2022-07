Arequipa: Perumin generará S/ 100 millones en turismo

Por: Roberth Orihuela Q.

La convención minera más importante de Latinoamérica y el Perú vuelve luego de dos años. Perumin 35 espera recuperar el espacio que perdió por la pandemia del COVID-19, y generar al menos 80 millones de soles en movimiento de dinero y más de 100 millones de soles en turismo. Además, el evento estará enfocado en actividades que informarán sobre los avances que están haciendo en la protección del medio ambiente, la inclusión social y la disminución de la huella de carbono de la actividad minera. “Queremos demostrar que la minería es una actividad irrenunciable para el país y que buscamos un desarrollo sostenible.

“Y mostrar al mundo que somos un país minero con proyección a futuro”, señaló la economista Claudia Couper, presidenta del Perumin 35.

Sin embargo, sentaron una posición firme sobre la propuesta de incremento de impuesto a la actividad minera. Couper aseguró que no se trata de aumentar la carga fiscal a las mineras y juntar dinero, sino de usarlo mejor. Acusó que las autoridades estatales no gastan los recursos que se les entregó . Lo invierten en obras que no generan impacto social. Por ello, no deberían pedir más.

Durante la presentación del evento, la presidenta del Perumin 35 detalló que el lema del evento, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) será “Construyendo juntos un Perú mejor”. Se realizará en el Centro de Convenciones de Cerro Juli entre el 26 y 30 de setiembre.

Perumin tendrá cinco líneas de trabajo. La primera es la Cumbre Minera, un espacio de diálogo para marcar la agenda del sector, la generación de negocios y emprendimientos. Otro es Perumin HUb, que busca dar incentivos para proyectos innovadores. En este caso se han presentado 70 postulaciones de 10 países.

También está el Foro TIS, en el que se presentarán 516 proyectos técnicos de innovación minera. Extemin, donde habrán 800 expositores de diversas empresas proveedoras del sector minero.

Finalmente, la novedad será el Perúmin Inspira, un espacio para promover proyectos de desarrollo y emprendedurismo en las comunidades de las zonas de influencia de la actividad minera. Hay 120 postulaciones de 19 regiones.