Apple y Google lideran el ranking de las marcas más valiosas del mundo 2022

Apple se encuentra a la cabeza de la clasificación Las marcas mundiales más valiosas de Kantar BrandZ 2022, y está en camino de convertirse en la primera marca billonaria. Con un valor de marca de US$ 947.062 millones, Apple se destaca por su alto nivel de diferenciación y diversificación en software, hardware y cartera de servicios.

Google asciende al segundo lugar y es una de las marcas que se ha elevado más rápidamente en la clasificación, al aumentar su valor de marca en un 79%, hasta US$ 819.573 millones, en comparación con la cifra del ranking en 2021. La suite de trabajo de Google y sus apps de productividad lo han hecho una parte esencial de las vidas de los consumidores en todo el mundo.

El valor combinado de las 100 marcas más valiosas del mundo ha aumentado en un 23% hasta US$ 8,7 billones durante en el año pasado, lo que resalta la importancia de la fortaleza de las marcas al navegar una economía global inestable.

Asimismo, unas 37 marcas mejoraron su calificación este año. En 2022, más de tres cuartas partes del valor de las marcas tuvo su origen en empresas de Estados Unidos. Las categorías de Medios y entretenimiento, Soluciones de negocios, Proveedores de tecnología y Comercio al menudeo sumaron más de la mitad del valor total de la clasificación de las 100 principales marcas.

Mercado Libre es la única marca Latinoamericana en el Top100 de las marcas más valiosas , y es la primera marca argentina en llegar al ranking de Kantar BrandZ desde su creación en 2006. Esta empresa constituye el ecosistema de e-commerce y pagos online más grande de Latinoamérica e ingresa en la posición 71 con un valor de marca de US$ 29.916 millones.

Clasificación 2022 Cambio de puesto Marca País de origen Valor de marca*

2022 ($M) Valor de marca*

2021 ($M) % de cambio del valor de marca 2022 frente a 2021 1 1 Apple EE. UU. 947.062 611.997 55% 2 1 Google EE. UU. 819.573 457.998 79% 3 -2 Amazon EE. UU. 705.646 683.852 3% 4 0 Microsoft EE. UU. 611.460 410.271 49% 5 0 Tencent China 214.023 240.931 -11% 6 3 McDonald’s EE. UU. 196.526 154.921 27% 7 1 Visa EE. UU. 191.032 191.285 0% 8 -2 Facebook EE. UU. 186.421 226.744 -18% 9 -2 Alibaba China 169.966 196.912 -14% 10 11 Louis Vuitton Francia 124.273 75.730 64%

¿Cuáles son las tendencias clave que resaltan en las marcas?

- Microsoft, Zara, e IBM llevan la delantera en el nuevo índice de sustentabilidad Kantar Sustainability BrandZ Index, que muestra que la sustentabilidad ya llega al 3% del capital de la marca, y se espera que aumente.

- Tesla es una de las mayores historias de éxito de este año, al pasar del puesto 47 al 29, reflejando la tendencia de ventas globales de autos eléctricos a más del doble que en 2021.

- Louis Vuitton (puesto 10; US$ 124.273 millones) es la primera marca de lujo en alcanzar el Top 10, lo que refleja el crecimiento del mercado de lujo a nivel mundial, y en China en particular. Louis Vuitton experimentó un crecimiento del 64% en valor de marca este año, y es la primera marca europea en alcanzar el Top 10 desde 2010.

- Los recién llegados, en el ranking de 2022 surgen de una variedad de categorías. Aramco, una de las compañias integradas de energía y productos químicos más grandes del mundo, tuvo el debut más alto, en el puesto 16. La empresa de servicios y consultoría de TI de la India, Infosys, llegó al puesto 64. Mercado Libre, la marca latinoamericana, llegó a la posición 71.

- Las marcas chinas se mantuvieron fuertes, a pesar de los retos únicos que enfrentaron debido a la pandemia, y estuvieron dos veces en el Top 10 global, con Tencent en el No. 5 y Alibaba en el No. 9. China es, además, el único mercado que rivaliza el liderazgo de EE. UU. en la categoría de Medios y entretenimiento, con WeChat en el No.5 y TikTok en el No. 9.

Los líderes por sectores