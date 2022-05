Agroexportadoras peruanas participarán en feria de Tailandia

Una delegación conformada por ocho empresas nacionales participarán del 24 y 28 de mayo en la feria Thaifex: Anuga Asia, en el Impact Muang Thong Thani de Bangkok, Tailandia, informó la Asociación de Exportadores (Adex).

De acuerdo con el gremio empresarial, el objetivo de esta participación es ampliar contactos, cristalizar negocios con los principales keyplayers de Asia y diversificar mercados en esa parte del mundo.

Las empresas seleccionadas son Interamsa Agroindustrial, American Fruits Export, Aliex, Aicasa, Danper, Gandules, White Lion, y la Asociación de Procesadores y Exportadores de Nuez Amazónica (Apexa).

Entre los productos que se exhibirán destacan las nueces amazónicas, así como harina y aceite del mismo fruto seco, también salsas y cremas tradicionales de mesa, quinua, espárragos verdes y blancos, alcachofas, palta hass, conservas de vegetales (pimientos jalapeños y lágrima), conservas de frutas (mango, piña, aguaymanto y mandarina), entre otros.

Agroexportaciones a Tailandia

De acuerdo con Adex, en el 2021 Perú envió a Tailandia productos del sector agroindustrial por US$ 11 millones 240.000, lo que equivale a 5,9% más que en el 2020 (US$ 10 millones 617.000). Los principales fueron las uvas, paltas y arándanos con US$ 3 millones 914.000, US$ 2 millones 566.000 y US$ 2 millones 453.000, respetivamente.

Por montos menores se exportaron mucílagos de semilla de tara, quinua, semillas y frutos oleaginosos, demás frutas, entre otros.