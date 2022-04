Musk promete rebajar costos en Twitter y buscará ganar dinero con los tuits

Luego de comprar Twitter por un monto de US$ 44.000 millones, el multimillonario empresario Elon Musk ha comentado a los bancos que se han asociado con él para adquirir la red social que podría reducir los salarios de los ejecutivos para mermar costos, y que desarrollará nuevas formas de monetizar los tuits, dijeron tres personas conocedoras del asunto a la agencia Reuters.

De acuerdo con Musk, la reducción de sueldos puede suponer un ahorro de unos US$ 3 millones en costos. La compensación basada en acciones de Twitter para los 12 meses que terminan el 31 de diciembre de 2021 fue de US$ 630 millones, un aumento del 33% desde 2020, según muestran los archivos corporativos.

PUEDES VER: Patricia Chirinos busca que la leche evaporada vuelva a elaborarse con leche en polvo

El medio estadounidense señaló que Musk, también dueño de Tesla y SpaceX, ha tenido que convencer a las entidades financieras de que Twitter produce los recursos suficientes para pagar la deuda que buscaba.

Como se recuerda, Musk consiguió el dinero. Así, US$ 13.000 millones los obtuvo de préstamos garantizados por Twitter y uno de US$ 12.500 millones proviene de sus acciones de Tesla. El resto, es decir, los US$ 19.5000 millones que faltan, los acordó pagar en efectivo.

PUEDES VER: Avianca y Viva Air firman acuerdo para formar un solo grupo empresarial

En su presentación a los bancos, Musk también señaló que el margen bruto de Twitter es mucho más bajo que el de Facebook y Pinterest de Meta Platforms, argumentando que esto deja mucho espacio para dirigir la empresa de una manera más rentable.

Otra estrategia de la propuesta económica de Musk implicaría los recortes de empleo, tal como lo había informado Bloomberg News. Pero esto no se concretaría hasta que asuma la propiedad de la empresa a finales de año.

Musk manifestó a los bancos que también planea desarrollar funciones para aumentar los ingresos de la empresa, incluyendo nuevas formas de hacer dinero con los tuits que contienen información importante o se vuelven virales, dijeron las fuentes.

Entre las ideas que planteó está la de cobrar una tarifa cuando un sitio web de terceros quiera citar o insertar un tuit de personas u organizaciones verificadas.