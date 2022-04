Miguel Palomino: “No se debe exonerar impuestos, sino transferir recursos a los de menos ingresos”

Para el director del Instituto Peruano de Economía (IPE), Miguel Palomino, las decisiones del Congreso y el Ejecutivo no están alentando la recuperación económica, la cual en los últimos dos meses se ha ralentizado a raíz de los crecientes reclamos a nivel nacional y pueden complicar más el panorama.

¿Cómo percibe el avance de la economía peruana?

Se tiene que hacer diferencias entre estos tres meses y medio porque en los primeros dos meses la economía creció un poco más rápido de lo esperado, pero creo que quizás para marzo y ciertamente abril van a dar sorpresas negativas. Porque la producción en febrero sí va a aumentar respecto a la del año pasado cuando se agravó por el COVID-19, mientras que en marzo y abril se han presentado problemas que empeoran la situación.

¿Y los mensajes y decisiones de la gestión Pedro Castillo?

En diciembre del año pasado pareció quedar claro que no iba a haber ningún cambio en la Constitución. Esto dio cierto ánimo a las empresas y personas, por lo que se recuperó en algo la actividad (productiva). Este año ha habido problemas por la creciente incapacidad de las personas nombradas en algunos puestos, y el presidente no da luces sobre lo que quiere hacer, parece que fabrica enemigos. Esto es un factor que no mejora las expectativas económicas. El Gobierno se ve a la deriva y no llega a acuerdos políticos ni tampoco lo hace el Congreso. El Gobierno es débil para enfrentarse al reclamo de los grupos organizados y estos los saben, y aprovechan para sacar provecho al Gobierno.

¿Considera acertada la exoneración del IGV para algunos alimentos?

El aumento de precios probablemente sea lo único que no es culpa de este Gobierno. Esto es un efecto mundial. En Perú el incremento de precios es ligeramente menor de lo que se ve en el resto de América. Miremos a EEUU cuya inflación es de 8,5%, mucho mayor que la peruana. Dicho eso, la forma en que ha enfrentado el Gobierno y el Congreso (el alza de precios) no ha sido la mejor. Lo que nos debe interesar es proteger a las familias amenazadas por la inflación que en general son quienes menos tienen. Deberíamos tener una política focalizada hacia ellos. No a través de exoneración de impuestos que beneficia a los más ricos, sino a quien tiene menos ingresos. Para eso se debería tener mejor identificado quiénes son los pobres y las familias en necesidad, y transferirles a estas familias los recursos.

Entonces es acertado un bono focalizado...

Esa es la palabra clave. Que sea focalizado. Se tiene que focalizar mejor la ayuda, pero mucho más que el Bono Yanapay. Hay que ayudar a los más necesitados, como por ejemplo a los comedores populares que vemos que no tienen plata.

¿Es suficiente el ritmo de crecimiento de entre 2% y 3% para revertir el incremento de la pobreza por el COVID-19?

Sin los crecimientos altos a los que el Perú se acostumbró en los primeros 20 años del siglo no va a poder reducirse la pobreza, que aumentó brutalmente en 2020, y tras 2021 aún estamos lejos de lo visto en 2018 y 2019. Estamos en los niveles de pobreza del 2011, hemos perdido 11 años. Eso es terrible. Lo que existe ahora es mucha incertidumbre y desesperación. Hace tiempo no sabíamos lo que era estar en crisis económica como ahora.

Por otro lado, las expectativas de inversión minera en el Perú siguen cayendo. ¿Cómo toma ello?

Los precios internacionales siguen buenos, pero las oportunidades de trabajo y de superación en las empresas son muy malas. No porque no quieran hacerlo, sino porque los Gobiernos no los dejan y están también los conflictos sociales. No podemos tener a Las Bambas parando un día sí y otro no, o los cortes de agua en Cuajone.

Aun así, el MEF realizará ajustes para gravar a las ganancias excedentes mineras.

El reciente informe del FMI sobre el régimen tributario minero peruano fue bastante claro: es el más progresivo junto con Chile. Es decir, mientras más se gana, más pagan. Con ganancias extraordinarias pagan montos extraordinarios. Eso es razonable y hace al Perú competitivo. Estas tasas anunciadas por el ministro (Graham) ya se pagan desde el gobierno de Ollanta Humala cuando se alteró el sistema tras una larga negociación. Mientras se decidan los cambios al régimen tributario todo se paraliza. La mejor forma de recaudar impuestos es hacer más proyectos mineros. La minería paga mucho más que otros sectores.

Pero la confianza empresarial viene cayendo.

Esto se puede cambiar rápidamente si se tiene voluntad.

¿Qué sugiere para elevar la recaudación? Al proyecto de Francke se le bajó el dedo.

Se le denegaron las facultades porque era demasiado vaga y no había confianza en el señor Francke, quien decía “ya veré yo en qué subo impuestos, denme facultades”. El informe del FMI habla de impuestos a las ganancias de capital e IGV. La recaudación debería aumentar, pero no se debe ir por quienes ya pagan más.

¿Se debe apuntar a las plataformas virtuales y aplicativos de delivery?