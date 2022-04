BCRP: exportaciones tradicionales crecieron más de 25% en febrero

Las exportaciones de productos tradicionales alcanzaron en febrero US$ 4.176 millones, lo que representa un incremento de 25,7% con respecto al mismo mes del 2021, principalmente, por los mayores precios de minerales e hidrocarburos, reportó el Banco Central de Reserva (BCRP).

El BCRP también informó que los precios de las exportaciones en el segundo mes del año aumentaron en 18,7%, especialmente en productos mineros, hidrocarburos y café. En tanto, el volumen exportado se incrementó en 5,9 %, impulsado por mayores embarques de café, oro e hidrocarburos.

En febrero, destacaron las exportaciones mineras con un valor de US$ 3.318 millones, las que mantuvieron el crecimiento positivo de los meses previos, creciendo 17,4% frente al conseguido en el mismo mes de 2021. Asimismo, las exportaciones de petróleo y gas natural sumaron US$ 508 millones en febrero, superiores en 251,7% frente a febrero del año previo.

Exportaciones tradicionales febrero 2022

Por otro lado, el BCRP también reportó que el superávit de la balanza comercial ascendió a US$ 15.310 millones en los últimos doce meses a febrero de 2022, superior al registrado en el mes previo (US$ 14.623 millones). Tan solo en febrero registró un superávit de US$ 1.651 millones, monto superior en US$ 686 millones al del mismo mes del año pasado.