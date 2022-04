Francisco Huerta: exoneración de IGV a alimentos no beneficia a consumidores

La exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) a los alimentos de primera necesidad hasta diciembre de 2022, aprobada por el Congreso y que a además están buscando se corrija porque no se incluyó al aceite y el pan, no beneficiará al consumidor final, quien son los que más necesitan de este tipo de medidas, argumentó el vicedecano del Colegio de Economistas, Francisco Huerta Benites.

“ Esto tiene que beneficiar a quien realmente lo necesita, pero estos subsidios ciegos no benefician a quien más lo necesitan, porque terminan beneficiando a grupos que tienen ingresos y pueden soportar alzas de precios. Hay formas más directas de apoyar, ubicar a las familias más necesitadas, entregar bolsas de alimentos, porque allí se sabe a quién se está ayudando, se focaliza bien ”, indicó a N60.

Hay productos como el pollo, huevo, leche, harina de trigo, fideos, azúcar o carnes, no van a bajar de precios y esto afectaría a los consumidores, explicó Huertas quien es también presidente del Instituto de Economía y Empresa.

“No necesariamente los menores precios se van a trasladar al consumidor, porque tenemos distorsiones en la cadena de comercialización, parte de ese menor precio se va a quedar allí y no va a llegar en su plenitud al consumidor. No es una medida eficiente, se beneficia a veces los comerciantes, pero no los consumidores”, manifestó.

Economista explica que los menores precios no se van a trasladar al consumidor final. Foto: La República

