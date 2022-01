Superávit comercial anual alcanzó máximo histórico y subió a US$ 14.352 millones a noviembre

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que la balanza comercial registró, en noviembre de 2021, un superávit de US$ 14.352 millones en los últimos 12 meses, lo que significó un nuevo máximo histórico.

Evolución de la balanza comercial. Foto: BCRP

En términos mensuales, el superávit de la balanza comercial alcanzó los US$ 1.960 millones en noviembre, superior en US$ 1.191 millones al de similar mes de 2019. El avance correspondió a los altos términos de intercambio, principalmente de precios de productos mineros de exportación. Influyó también el mayor volumen exportado de productos no tradicionales.

Este es mayor en US$ 1.006 millones al de noviembre de 2020. De enero a noviembre de 2021, se acumuló un superávit comercial de US$ 13.104 millones, superior a lo registrado en los años previos.

En noviembre, las exportaciones sumaron US$ 6.115 millones, superiores en 51,9% y 43,1% a las de noviembre de 2019 y 2020, respectivamente, reflejo de los altos precios de los metales y la recuperación de la actividad global.

Entre enero y noviembre de 2021, sumaron US$ 56.832 millones, mayores en 31,8% a las de igual mes de 2019 (50,7% frente a las del mismo periodo de 2020).

En tanto, las importaciones alcanzaron los US$ 4.154 millones en noviembre, mayores en 27,5% y 25,2% a lo reportado en noviembre de 2019 y 2020, respectivamente, con incrementos generalizados en todos sus rubros como producto de la recuperación de la demanda interna y de los mayores precios. Las compras acumuladas del exterior fueron de US$ 43.729 millones entre enero y noviembre de 2021, superiores en 16% con relación a similar periodo de 2019 y en 41,1% frente a las del año 2020.