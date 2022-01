Las voces de los sectores más golpeados en el segundo año de la pandemia

Situación complicada, pero con optimismo

Ángel Urpeque. empresario gastronómico

El 2021 fue un año muy luchado. Las principales dificultades del negocio se relacionaron con la pandemia, el ruido político y el miedo de la gente; factores que hicieron que de todos los rubros seamos los más afectados. A ello se suma el alza de precios de los insumos. El poco público que hay busca alternativas, y nosotros no podemos darnos el lujo de subir nuestros precios.

Para el 2022, con la llegada de la tercera ola, hemos tenido que reducir nuevamente al 30% del personal porque va a ser una situación complicada, ya que se reducen las horas de trabajo. Después de las fiestas de fin de año, el negocio siempre baja un poco, pero no tanto como ahora. La situación está complicada, pero el optimismo siempre va a estar, las ganas de salir adelante y de hacer las cosas. No tenemos otra alternativa.

Esperamos volver a cifras prepandemia

Susana Saldaña, dirigente de Gamarra

El año pasado fue un año de retos en el que emprendimos un camino a la recuperación, pero hemos estado solos. No ha sido tan complicado en todos los aspectos como el 2020, pero ha sido un año difícil. A las medidas contra el COVID-19 sumaríamos el aumento del comercio informal, de la ropa importada y ninguna medida reactivadora del Gobierno.

Nuestro anhelo es que este año 2022 volvamos a las cifras prepandemia. Con la presencia de la tercera ola no sabemos qué va a pasar, cuánto va a demorar en bajar el nivel de contagios. Lo que sí nos afecta son los aforos. Ya estamos sufriendo 2 años con esta medida restrictiva. Los microempresarios no tenemos acceso a financiamiento como otros sectores; hemos pedido, pero eso no ha pasado. Solo tenemos un camino y es seguir adelante.

Proyectamos llegar al 50% de visitantes

Edgar Tito, guía turístico

La reactivación del turismo interno ha estado a un 30% de lo que se pensaba. En Cusco, la problemática siguió radicando en los servicios a los que estamos atados, como el férreo, que es el medio para llegar a Machu Picchu y continúa siendo monopolizado, lo que causa molestias al turista nacional que no puede pagar los montos abusivos.

Para el 2022 estábamos trabajando con gremios y agencias para generar el flujo necesario de visitantes y llegar a un 60% de viajeros. Sin embargo, con la llegada de la tercera ola y el cambio de protocolos se va a tener que reajustar al 50% grosso modo. Hoteles y restaurantes estaban comprometidos a sacar tarifas para atraer nuevos visitantes, pero con las nuevas restricciones la capacidad de visita se ve afectada y las perspectivas van a cambiar.

Que se compre a empresas nacionales

Román Miu, representante de mypes

En el 2021 no pudimos recuperar el mercado que teníamos. Los principales problemas que afrontamos son el mercado y el financiamiento. Las pequeñas empresas tuvieron que sobrevivir, pues con la pandemia consumieron el poco capital que tenían. Esperamos un fondo de salvataje, pero la ayuda no llegó. Eso hizo que el 50% pase a la informalidad nuevamente. También nos afectó el encarecimiento de los insumos y la escasez de productos importados en materias primas. Frente a ello, no alzamos el precio de venta y los márgenes de ganancia se hicieron cada vez más pequeños.

Para el 2022 planteamos que el Gobierno le compre a la mype. Que cuando se abran los colegios se encargue a empresas nacionales la confección de uniformes, calzados, carpetas y las impresiones de libros.

Que declaren el sector en emergencia

Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro

El año pasado el incremento del precio de los fertilizantes ha sido un detonante fuerte para el sector productivo nacional. Y en el tema del mercado hay un problema serio de alza de precios de producción y los pagos son miserias. La leche cuesta S/ 1 el litro y el kilo de zapallo en el campo S/ 0,10, y pasa lo mismo con otros productos. Estos precios son la pérdida del agricultor por la presencia de intermediarios.

Para el 2022 esperamos que nazca un proceso de reforma real que incluya presupuesto público para acciones que generen transformaciones productivas en la agricultura que da de comer al país y que, además, genere rentabilidad en los agricultores. Pedimos la declaratoria de emergencia del sector para estructurar políticas públicas a favor de la agricultura familiar.