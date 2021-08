ADEX: pese a pandemia, Perú exportaría este año más de US$ 10.000 millones de alimentos

La Asociación de Exportadores (Adex) informó que la recuperación mundial tiene un efecto en el consumo y que este año la economía global crecería 6%, alentado por dos locomotoras: EE.UU. (6,4%) y China (cerca de 9%) debido a la movilización de importantes paquetes fiscales de ayuda.

Durante el lanzamiento de la Expolimentaria 2021, el director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN) de Adex, Edgar Vásquez, sostuvo que, del total de alimentos (US$ 1.715 billones), las frutas y vegetales representarían el 19% del total (US$ 321 billones) y la mayor demanda incide en el incremento de los precios, por lo que se observa un alza de 17% (frescos y procesados).

“Arrastran el comercio internacional –este 2021 se expandiría 8%– y hay sectores más beneficiados como el de alimentos, que crecería 12.1% y alcanzarían un récord de US$ 1.715 billones, algo fundamental para Perú que es un gran proveedor de superfoods. Debemos aprovechar la coyuntura con un trabajo con el gobierno y sentar las bases de un crecimiento sostenido, pues desde el 2022 el mundo estará en una senda de normalización”, añadió.

En este sentido, Vásquez detalló que los dos principales proveedores mundiales de frutas son EE.UU. y España al concentrar el 11% y 8,4%, respectivamente. Perú ya ocupa el puesto 12, con una tendencia creciente (representa el 3%). En el caso de las hortalizas, los líderes son China con el 12,9% y México con el 11,3%, sin embargo, Perú ya ingresó el top 20, alcanzando el puesto 19.

“Aunque a partir del 2022 serán más moderadas, es un buen escenario, por eso la Expolimentaria, como plataforma de negocios, es una gran herramienta con el propósito de seguir aprovechando las oportunidades que ofrece el mercado global”, añadió.

Recordó el beneficio de las exportaciones en la generación de empleo formal, descentralizado, con valor agregado y mejores ingresos. “Generan más de 3 millones de empleos y el 92% depende de la apertura comercial, por eso es esencial la agenda de integración global que en los últimos 20 años ha liderado el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo con el apoyo de Cancillería y otras instituciones”, precisó.

Señaló que este 2021 es crucial para el comercio exterior y proyectó que, si bien hay un efecto estadístico de comparación importante (baja base en el 2020), la exportación de alimentos (agroindustria y pesca para Consumo Humano Directo), se acercaría a los US$ 10.000 millones.

“Serían más de US$ 8.000 millones de la agroindustria y más de US$ 1.800 millones de la pesca no tradicional y acuicultura.Serían más de US$ 8.000 millones de la agroindustria y más de US$ 1.800 millones de la pesca no tradicional y acuicultura. El sector alimentos es, de largo, un componente sustancial de la canasta exportadora, debemos protegerlo, trabajar a fin de que más productos sean el orgullo del Perú como ya los son los arándanos, quinua, espárragos, uva, palta, aceitunas, alcachofas, páprika, jengibre. La Expoalimentaria es un gran instrumento de recuperación en beneficio de los trabajadores que dependen de esta actividad”, concluyó.

