Dos proyectos mineros empiezan sus operaciones en el 2022

En julio de este año, el proyecto minero Mina Justa, ubicado en Ica, inició sus operaciones y comenzó a producir más de 180.000 toneladas métricas finas (TMF) de cobre anuales durante una vida útil de 16 años.

Sin embargo, este no sería el único que comenzaría a operar, ya que se tiene previsto que en el 2022 dos proyectos cupríferos hagan lo propio. Estos son Quellaveco, ubicado en Moquegua, y la Ampliación Toromocho, que se encuentra en Junín, los cuales en conjunto involucran una inversión total que asciende a US$ 6.655 millones, según el reporte de inflación del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Al respecto, exviceministro de Minas Rómulo Mucho precisó que el proyecto minero Quellaveco es el más cercano en iniciar sus operaciones, ya que se prevé que sea en los primeros meses del año entrante.

“Quellaveco va a aportar en los primeros años con 330.000 toneladas de cobre fino; un aporte que no será menor de US$ 3.000 millones en exportaciones y de los cuales entre un cuarto y un tercio será en impuestos”, comentó Mucho.

Precisó que la entrada de operaciones de proyectos cupríferos es importante para el país, ya que el precio del cobre está en niveles históricos.

El exministro de Energía y Minas Jaime Delgado estimó en su momento que con el inicio de estos proyectos el Perú estaría en capacidad de producir cerca de 3 millones de toneladas de cobre para el 2023.

Además, se espera que proyectos como Corani (US$ 600 millones), San Gabriel (US$ 400 millones) y Yanacocha Sulfuros (US$ 2.100 millones) inicien su construcción el próximo año.

Sobre este último proyecto minero, Newmont informó que sus expectativas y decisión de financiar Yanacocha Sulfuros no fueron postergadas, y sus inversiones siguen en pie para extender la vida útil de su operación en la región Cajamarca.

Según proyecciones del BCRP, el sector minero crecería 11,4% por la mayor producción de la gran y mediana minería y de la entrada en operación de Mina Justa y la ampliación de Toromocho.

En tanto, para el 2022, la producción del sector minería metálica aumentaría 6,9% por la mayor producción de Toromocho, Mina Justa, Las Bambas y Constancia, además de la entrada en operación del proyecto de Quellaveco.

Pablo de la Flor, director ejecutivo de la SNMPE, recordó que el Perú tiene una cartera de 46 proyectos con una inversión cercana a US$ 56.000 millones.

“Tenemos un portafolio de iniciativas muy relevantes, estamos hablando de 46 proyectos por casi US$ 56.000 millones que rápidamente podrían ponerse en marcha en la medida que tengamos condiciones estables, transparentes y predecibles, situación que en este momento no se da”, anotó Pablo de la Flor.

Infografía - La República

Se mantiene confianza de inversionistas

La empresa Hochschild Mining ratificó sus compromisos de inversión por más de US$ 4.000 millones en el proyecto minero Optimización La Inmaculada (Ayacucho). Ante ello, el ministro de Energías y Minas, Iván Merino, dijo que este anuncio confirma que el Perú fortalece su posición como país atractivo para la gran inversión y garantiza que hay condiciones favorables para el crecimiento del sector.

El titular del sector también destacó la reciente emisión de bonos de Buenaventura para cancelar la deuda tributaria de S/ 2,134 millones, ya que es una señal de confianza de los mercados globales hacia la industria minera peruana.

