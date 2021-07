El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dió su opinión favorable a la adenda 13 para Majes Siguas II. El documento implica el aumento presupuestal total del proyecto agroindustrial en US$ 104 millones para financiar el cambio tecnológico. Es decir pasará de costar de US$ 550 millones a US$ 650 millones.

El anuncio, que ya era vaticinado por algunos ministros, fue confirmado ayer en la tarde tras una reunión entre el gobernador regional Elmer Cáceres Llica, el titular del MEF, Waldo Mendoza, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Federico Tenorio y el director ejecutivo de ProInversión, Rafael Ugaz.

El asesor legal del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Augusto Palaco Toro, señaló que para la aprobacióm fue vital contar con la garantía soberana para los US$ 104 millones y “la capacidad” del GRA para la puesta a punto de Majes I que se empalmará con la infraestructura de la segunda etapa. La entidad realizará préstamos ya aprobados por el Consejo Regional.

Pendientes

Ahora el expediente tendrá que ser revisado por la Contraloría. Se cuenta con un plazo de 10 días de revisión. Palaco dijo que puede haber observaciones. Finalmente ingresará al Consejo Regional para su debate.

Para José Luis Hancco, consejero regional hubo un apresuramiento de parte del MEF. Sostuvo que hay varios puntos que desconocen como habrá quedado en el texto final de la adenda, como los préstamos que realizará para financiar la puesta a punto de Majes I. También sostuvo que Contraloría puede observar la adenda porque los incrementos al proyecto son superiores al 15% permitido a todo proyecto. Criticó que al momento los consejeros desconozcan las implicancias del documento.

Palaco sostuvo que con el texto final aprobado podrán hacer de conocimiento a los consejeros la adenda.

ENFOQUE

Isaac Martínez

Ex gerente de Autodema

“No han destrabado nada”

En mi opinión el Gobierno Regional no ha destrabado aún nada. En el caso de la Contraloría pese a que su opinión no es vinculante sus observaciones pueden generar inconvenientes. Si fuera funcionario y Contraloría me señala no hagas esto, no lo haría ni loco. El principal entrampamiento que pueda tener Majes II es el Consejo Regional. Si deciden por mayoría desaprobar la adenda 13 todo se va a foja cero y este año sería imposible que se reactive. Los consejeros deben preocuparse por conocer el proyecto. Es importante que conozcan las razones de porque se cambian de canales a túneles la infraestructura hídrica que es el principal cambio que propone la adenda.