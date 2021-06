En total, cuatro de cada diez cambios de moneda se realizan de forma online, según estudio

La participación de las casas de cambio digital pasó de 11% a 40% debido a la pandemia del nuevo coronavirus en nuestro país, según un estudio de la casa de cambio Inka Money.

La investigación señala que, además, el servicio recibió una mayor acogida en la temporada reciente debido a la incertidumbre política.

“Cada vez más usuarios optan por casas de cambio digital, pero este incremento no solo se debe al contexto político que ha sido clave, también hay un alto componente de digitalización y previsión de los clientes luego de la pandemia. Es por ello que hoy uno de cada cuatro operaciones de tipo de cambios es a través del canal digital, incluyendo el canal virtual de los bancos “, manifestó Anthony Polin, CEO de Inka Money.

Según su cálculo, en el Perú compiten, al menos, 72 casas de cambio online, cuando antes en el 2018 solo existía veinticinco. Así, el volumen operativo en el 2020 fue alrededor de US$ 1.800 millones; por lo que se espera que, para este 2021, mueva US$ 2.600 millones, un crecimiento del más del 60%.

“Una gran parte de este crecimiento va a ser por el ingreso al segmento de pequeñas y medianas empresas, las cuales no siempre tienen la prioridad de atención en las instituciones financieras tradicionales y, además, se han adaptado muy rápidamente a los canales digitales”, agregó Polin.

Lima: 75% de operaciones de cambio digital

Aproximadamente, el 75% de operaciones de cambio proviene de Lima y, con respecto al volumen operado, el 91% se concentra en la capital.

“Una dificultad que se presentaba para atender clientes en provincias eran las comisiones interplaza; sin embargo, a medida que los bancos han reducido o eliminado estas comisiones, la oferta a provincias ha aumentado. Esto se ve muy claramente en el crecimiento en los últimos meses de las operaciones que provienen de otros departamentos de la zona costera del país; son las regiones que tienen un gran potencial de crecimiento”, detalló el CEO de Inka Money.

Más hombres usan plataformas de cambio online

Anthony Polin refiere que el 70% de personas que usan plataformas de cambio online son varones. El rango de edad es del 25 a 35 años, y el 3% de usuarios son extranjeros que viven en el Perú.

“Antes de la pandemia, el registro de distritos que utilizaban casas de cambio online eran Miraflores, San Isidro, Jesús María, Barranco y otros aledaños. Hoy por hoy, la demanda y consultas que recibe Inka Money, no solo es de esos distritos; se han sumado Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Cercado de Lima, Villa El Salvador y la periferia de Lima”, anotó el ejecutivo.

Así, el ticket promedio de cambio también se ha elevado. En el caso de las personas naturales pasó de US$ 880 a US$ 1.250, mientras que en empresas pasó de US$ 5.400 a US$7.530. Además, mencionó que el 60% de usuarios que realizan transacciones de manera digital son administradores (ras), ingenieros (as) y trabajadores independientes.

