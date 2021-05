Hasta S/ 150 mil de multa si no depositan la CTS

Mayo es el mes en el que las empresas del sector privado tienen que realizar el primer depósito de la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), el fondo económico que permite cubrir las necesidades de un desempleado mientras encuentra un nuevo trabajo.

Germán Lora, abogado laboralista, resaltó que el subsidio lo reciben quienes cumplen una jornada mínima de cuatro horas diarias de trabajo.

El pago tendrá que ser emitido como máximo hasta el lunes 17 de mayo , y es que, pese a que la retribución tiene como fecha de vencimiento el día 15 del presente mes, esto no será posible por caer en día no hábil.

El monto a depositar se calculará del 50% de la suma de la remuneración percibida al 30 de abril del 2021 junto a la sexta parte de la gratificación de diciembre 2020 (siempre y cuando la hayas recibido). En términos numéricos, si tu sueldo es S/ 1.200 y el sexto de la gratificación fue S/ 200, ello sumará S/ 1.400, por tanto el valor que tu empleador debe entregar será S/ 700. No obstante, Lora también recordó que el cómputo de la CTS se inicia al cumplirse el primer mes de relación laboral, es decir, si ingresaste el 5 de abril no te corresponde recibirla. En caso no hayas cumplido el semestre completo cobrarás un doceavo por cada mes trabajado.

Por su parte, Ricardo Herrera acotó que las remuneraciones variables también ingresan al conteo como el haber básico, el promedio de horas extras, las comisiones; ambas si se perciben al menos tres meses durante el semestre, y la asignación familiar.

Asimismo, el letrado advirtió que si una empresa no cumpliese con el depósito puede recibir una multa de entre S/ 1.500 y S/ 150 mil. “Dependerá del número de trabajadores afectados. Si Sunafil ve que no se ha cumplido con el pago le da un plazo de cuatro o cinco días al empleador para efectuarlo”.

