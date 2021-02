La necesidad de facilitar el financiamiento y pago de deudas

Desde la semana pasada, miembros del Ejecutivo adelantaron que están en coordinaciones con la banca para dar facilidades en el pago de deudas contraídas durante la pandemia.

En el caso de las personas naturales, se busca postergar el pago de créditos; y para las mypes más impactadas por el confinamiento se estaría evaluando un nuevo Reactiva o FAE. Ayer la premier Violeta Bermúdez evitó dar más detalles al respecto.

Por otro lado, representantes de las mypes exhortan a que las medidas tengan el alcance esperado, ya que el año pasado algunos bancos rechazaban los créditos con tasas bajas mediante los programas FAE o Reactiva, pero a la par les ofrecían créditos con sus propias condiciones -e intereses muy elevados de hasta el 40%-, según reportaron representantes del SNI y del emporio de Gamarra.

“Una actitud muy desagradable es que nos convocaron a sesiones para ofrecernos los créditos, y cuando les preguntamos por los programas Reactiva o FAE nos indicaban que busquemos la información en la web del Estado, y que solo nos detallarían sus programas con tasas muy altas”, dijo Dalila Gamarra, presidenta de la comisión Mype de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Edward Raymundo, presidente de la Federación de Empresarios de Gamarra (Fedegam), señaló que varias mypes tuvieron que acceder a los créditos con tasas altas, ya que necesitaban el capital de trabajo para reactivarse.

Reprogramaciones

Cofide informó que casi 11 mil clientes ya reprogramaron sus deudas con reducción de hasta 25% de las tasas de interés, en el marco del Programa de Garantías Covid-19; principalmente, los créditos de consumo y mypes, por un total de S/ 51 millones; aunque esto es solo el 1% del total de fondos disponibles.

El BBVA es una de las 22 entidades financieras habilitadas para ofrecer este programa. Y aunque señalan que la aplican desde el 7 de enero, diversos usuarios reportaron que al acercarse a las agencias les niegan.

“Cumplí con las cuotas de mi crédito vehicular. Desde diciembre tuve dificultades de pago y me acerqué a una agencia para reprogramar. Fue en vano porque dicen que no están dando ningún tipo de reprogramaciones”, señaló Wilson Dávila, cliente de la entidad.

El BBVA reafirmó que la atención de reprogramaciones no se da por vía telefónica, y que el cliente tiene que ir necesariamente a una agencia. No obstante, no supo responder al caso expuesto.

