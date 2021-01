Consejo Privado propone un régimen laboral temporal hasta el 2022

“Previo a la crisis por la COVID-19 ya partíamos de una mala posición con los costos laborales más elevados de la región, por eso necesitamos implementar un régimen laboral temporal hasta el 2022″. Así lo expuso el presidente del Consejo Privado de Competitividad, Fernando Zavala, en el marco de la CADEx- Perú Compite 2021.

Y es que según el informe del Consejo presentado hoy - que incluye 100 propuestas en nueve sectores claves, y que apunta a la reactivación del país post Covid - se necesitaría, para la generación del empleo, implementar un régimen laboral temporal, cuyos beneficios tendrán una duración de 24 meses “y será de aplicación única a las empresas más afectadas por la crisis económica y que hayan tenido dificultades para continuar con sus operaciones a raíz de la pandemia”.

Dicho régimen incluiría una nueva inyección de liquidez a las empresas, a través del subsidio a la planilla por seis meses equivalente al 30% de la remuneración bruta para trabajadores con remuneración bruta de hasta S/ 2.500 (costo estimado: 1.300 millones de soles). A ello, se le sumaría que las empresas medianas y grandes accederían a los beneficios del régimen especial mype. Y para las pequeñas empresas, se reduciría la carga social contributiva de salud mediante el acceso al SIS como seguro válido para la formalidad.

Asimismo, se propone la implementación de la remuneración integral anual - como ocurre en la agroindustria -, por acuerdo, para todo nivel salarial (hoy solo aplica a aquellos que ganan más de 2 UIT) incluyendo aquellos que ganen menos de 2.000 soles.

Flexibilidad de contratos

Para reducir la informalidad, el sector privado también ha propuesto que las empresas puedan implementar la contratación temporal de nuevos trabajadores a la reactivación o adaptación de la empresa producto de la crisis generada por el COVID-19. Así como como contratos temporales con extrabajadores que hayan dejado de estar en planilla por seis meses a la fecha de la nueva contratación, previo a la adherencia al régimen temporal. Estas nuevas “reglas”, señala el documento, sería solo para el incremento de planilla (nuevas contrataciones), con el objetivo de evitar desvinculaciones bajo otros regímenes laborales para sacar provecho del régimen temporal.

De acuerdo al Consejo Privado, el acceso al régimen especial temporal está sujeto a las siguientes condiciones durante la vigencia del régimen especial temporal: (i) no se reparten dividendos, (ii) no se realizan préstamos a los accionistas, (iii) no aumentan las dietas, remuneraciones u otros beneficios de sus directores, ni a la alta gerencia, y (iv) no se otorgan bonos ni cualquier otro incentivo a la alta gerencia.