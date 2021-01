La pandemia destruyó más de un millón de empleos durante el 2020

Como consecuencia de la pandemia generada por el azote del COVID-19, un millón 134.000 empleos se perdieron a lo largo del 2020, solo en Lima Metropolitana.

De este total, más de un millón fueron empleos adecuados, es decir, formales con beneficios de ley. Asimismo, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el subempleo o informalidad creció en 40.000 personas.

Un dato por demás revelador muestra que el nivel de desocupados en el 2020 creció en 63,7%, equivalente a 220.000 compatriotas bajo esa condición. Si bien, son cifras menos dramáticas que las registradas en los niveles de pandemia plena, para el exministro de Economía Luis Miguel Castilla, los niveles del empleo pre-COVID-19 recién se verían a partir del 2022, así como los niveles de ingreso.

Los datos del INEI revelan que, en promedio, el año pasado el ingreso de los hombres disminuyó en S/ 208,6 y el de las mujeres en S/ 434. El ingreso promedio de las mujeres se ubicó en S/ 1.377 y el de los hombres en S/ 1.758. En el 2020, el ingreso de las mujeres significó el 77,1% del ingreso de los hombres.

“El desempleo en los jóvenes, principalmente, continuaría de manera más persistente y esto no se va a recuperar en 3 o 4 años, sino es un cambio estructural, y la calidad del empleo que sería más precario, yendo al informal sin protección social, pensiones ni las bondades de la formalidad”, advirtió Castilla.

Vale precisar que Lima es aproximadamente la mitad de los empleos a nivel nacional.

Los más afectados

De acuerdo al reporte del INEI, los más afectados con la pérdida del empleo en el 2020 fueron las mujeres (575.000) por sobre los varones (559.000).

Por edades, la disminución del empleo afectó más a aquellos que se ubicaron entre 25 y 44 años; en tanto, según nivel de educación, las personas solo con secundaria completa se afectaron mayoritariamente con la pérdida de su trabajo.

Según rama de actividad, el sector servicios es el más impactado con 709 mil empleos perdidos, seguido de manufactura con 158.000 puestos menos. Le siguen también comercio con 146.600 puestos perdidos y construcción con 99.000 trabajos menos. Vale acotar que el sector servicios concentra el 56,1% de los ocupados; comercio, el 22,4%; manufactura, el 13,1% y construcción, el 7,1%.

PBI cae, pero menos

En noviembre, la economía nacional cayó en 2,81%, la menor variación negativa desde el inicio de la pandemia en marzo pasado. A partir de mayo, junio, julio y setiembre 2020 se aprobó la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva.

De enero a noviembre 2020 disminuyó en 12,39% y durante los últimos 12 meses, diciembre 2019-noviembre 2020, presentó una caída de 11,16%.

En opinión de Kurt Burneo, investigador de Centrum Católica, las cifras del PBI a noviembre muestran que, por el momento, solo existe una disminución en los niveles de caída, mas no un crecimiento. “Se reduce la volatilidad de la caída, pero eso no equivale a una recuperación ni mejora en los ingresos tributarios”, apuntó.

Consideró necesario incentivar el PBI no primario, que comprende a construcción, servicios, manufactura, pues son altamente intensivos en mano de obra y así este empleo dinamiza el consumo privado, herramienta que podría mover en la economía en este 2021.

Para José Rodríguez, profesor del departamento de Economía de la PUCP, la recuperación económica será lenta aunque irá aproximándose a un año atrás; no obstante, seguirá en una situación delicada, en particular, para las familias y sobre todo en el empleo que en gran parte es informal. “La única manera de llegar a ellos es con transferencias públicas del Estado porque no tienen cómo generar ingresos”, apuntó.

Reacciones

Luis Miguel Castilla, exministro de Economía

“Para el 2021 se espera una recuperación importante que depende de la disponibilidad de la vacuna y que se despeje la incertidumbre electoral. Recuperación del empleo va a tardar mucho más”.

José Rodríguez, economista de la PUCP

“Esa población (informal) requiere atención con recursos del Estado. Ellos no ahorran, no generan ingresos y, si encima no hay condiciones en la calle, creo que siguen siendo los más vulnerables”.

Empleo enero-diciembre 2020.

Evolución mensual de la producción nacional: nov. 2019-nov. 2020.

