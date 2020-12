El 24 y el 31 de diciembre de 2020, se consideran días hábiles para efectos tributarios (trámites en SUNAT, municipalidades, etc.).

En el sector público, la forma de compensar los días no laborables será establecida por cada una de las entidades públicas a las que pertenecen.

En el sector privado, la compensación de los días no laborables será acordada por el empleador y los trabajadores, de no llegar a un acuerdo, el empleador decidirá la forma de compensar los días no laborados.