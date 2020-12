Congreso daría luz verde hoy a la ley de fusiones empresariales

El pleno del Congreso agendó para hoy la votación del dictamen de insistencia para aplicar en el país un Control Previo de Fusiones empresariales, más conocido como “ley antimonopolio”.

Al respecto, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) saludó la decisión del Congreso a fin de que, luego de 25 años, se apruebe dicha norma que beneficia a los consumidores y promueve la libre competencia. “A lo largo de ese cuarto de siglo se han presentado diversas iniciativas legislativas que fueron desembozada y sistemáticamente bloqueadas por el propio Congreso y por el Ministerio de Economía y Finanzas”.

“A falta de esa ley, la economía peruana se encuentra altamente concentrada en las manos de muy pocas empresas a tal punto que hemos pasado de los oligopolios y monopolios a una etapa más peligrosa como es la de los conglomerados empresariales, aquellos que encuentran bajo la dirección de un mismo grupo económico”, señalaron.

Según ASPEC, en el Perú ya existen conglomerados que controlan prácticamente múltiples ámbitos económicos vinculados a la vida diaria del consumidor como son: banca, supermercados, farmacias, distribución de productos farmacéuticos, clínicas, seguros, reaseguros, cerveza, AFP, etc.

Crisólogo Cáceres, Presidente de ASPEC, expresó su deseo de que esta vez no haya marcha atrás y señaló que la aprobación de la mencionada ley sería el mejor regalo de año nuevo para los consumidores. “Resulta inaudito que EEUU cuente desde hace 130 años con una Ley Antimonopolios mientras que en Perú recién se esté discutiendo si conviene o no tenerla y, de ser así, desde cuándo empezaría a regir. Si no se aprueba la ley ahora y al paso que vamos, en poco tiempo el Perú entero pasará a formar parte de los poderosos conglomerados empresariales que se han creado, lo cual sería catastrófico”, advirtió.

Cabe indicar que el texto, de autoría de la congresista Zenaida Solís, incluye que el Indecopi sea la autoridad encargada de la aplicación del Control Previo de Fusiones, en tanto, la SBS velaría por aquellas operaciones en el sector financiero solo en un contexto de riesgo sistémico. Se espera que la ley se comience a aplicar en el primer trimestre del 2021.

