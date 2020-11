Claudia Cornejo: “Se estimulará el turismo interno en los próximos meses”

Los jóvenes se pusieron la camiseta peruana y le dijeron no al despropósito del Congreso que traía abajo 20 años de democracia en el país. ¿Qué opinión le merece?

Fueron días muy difíciles para nuestro país, en efecto para la democracia. Lo importante es que todos pongamos nuestro mayor esfuerzo para salir adelante. En eso estamos abocados en este corto gobierno de transición.

¿Cómo encontró el Ministerio?

Es un sector en el que tuve la oportunidad de trabajar hasta el 2013, durante 11 años. Se caracteriza por ser técnico, relativamente estable, con funcionarios muy capaces. En este momento, el ministerio está a prueba porque la actividad turística ha sido muy golpeada este año y es un reto poder continuar en esta reactivación económica sobre la cual dependen tantos empleos para muchas familias peruanas.

¿Cuáles son las cifras de exportaciones para este año y en cuánto sería la recuperación para el próximo año?

En el caso de las exportaciones no tradicionales hubo crecimiento en algunos productos, sobre todo de la agroexportación, y sin embargo esto no va a ser suficiente para compensar el golpe que se ha tenido.

¿Cuáles son las cifras?

En el caso de las no tradicionales se estima una caída de -14%, y en el caso de las tradicionales en -26%. Pensamos que iba a ser más duro; sin embargo, hay algunos productos que ayudaron a que no sea tan negativo, pero lo que sí vemos es que hay once regiones del país que sí se han visto beneficiadas, sobre todo las de la selva.

¿Y en el turismo?

Al cerrar fronteras, al no poder movilizarnos, esta actividad se fue a un parón bien grande. En turismo receptivo estamos hablando de un indicador negativo de -80% y en el caso del turismo interno de alrededor de -70% para este año. Son cifras muy duras, por lo que tenemos que trabajar muy de la mano con el sector privado y con otras autoridades para revertirlas y paulatinamente ir recuperando su dinamismo.

¿En cuánto tiempo cree que el turismo esté restablecido completamente?

Las estimaciones son diversas. Lo que manifestaron la Organización Mundial del Turismo y la WTTC (World Travel & Tourism Council) es que probablemente estemos viendo una recuperación hacia el año 2024.

¿Y qué se hará para ir saliendo de esa situación?

Trabajar desde hoy para que en tres años podamos regresar a las cifras que teníamos pre-Covid, es decir al 2019. En esto nos tenemos que abocar y ver justamente los espacios de recuperación que podemos dinamizar en el más corto plazo.

¿Enfocados en qué tipo de turismo?

En épocas de crisis como esta, que es muy aguda, el turismo interno ha sido el gran catalizador del sector. Más o menos el 50% del movimiento económico de la actividad turística nacional se da por turismo interno, por lo que será importante estimularla en los próximos meses. Y sobre todo en aquellos destinos que no son los más consolidados, sino aquellos que pueden tener turismo intrarregional o interregional, y eso puede ser importante para reactivar el sector y los empleos.

