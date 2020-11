Black Friday 2020 | Ofertas y descuentos por Black Friday | Cada vez falta menos para el Black Friday 2020 y la llegada de los mejores descuentos y ofertas en todo tipo de productos.

Las compañías de celulares no son ajenas a este evento mundial y han preparado todo tipo de promociones para que la gente pueda adquirir su nuevo dispositivo móvil favorito este viernes 27 de noviembre que inicia el Black Friday.

Asimismo, las personas que compren en esta fecha podrán obtener sus smartphones en tienda física o de manera virtual. Entre las marcas que más destacan están Apple, Samsung, Huawei y Motorola.

A continuación, te dejaremos un listado de promociones con las marcas de celulares ya mencionadas.

¿Cuándo comienza el Black Friday 2020?

Black Friday comienza este viernes 27 de noviembre y varias tiendas del Perú y del mundo estarán ofreciendo una variedad de ofertas y promociones para que las personas adquieran los productos que deseen.

Podrás encontrar todo tipo de artículos como televisores, celulares, consolas de videojuegos, laptops, entre otros.

Ofertas y descuentos de celulares por el Black Friday

Black Friday: Apple

En los celulares de la marca Apple, los dispositivos móviles actualmente llegan con hasta un 28% de descuento dentro de la página de Linio. Entre los modelos que están disponibles están los iPhone 11 y el Xr. También podrás encontrar el iPhone 8.

Ofertas por Black Friday en celulares Apple. Foto: Captura.

Black Friday: Samsung

Para los dispositivos móviles de la marca Samsung, la web de Mercado Libre tiene promociones de hasta 25% de descuento por Black Friday. Los modelos que se encuentran con precio rebajado son el Samsung Galaxy A71 y el A51.

Ofertas por Black Friday en celulares Samsung. Foto: Captura.

Black Friday: Huawei

Otra marca de celulares que tiene promociones por Black Friday es Huawei, la cual tiene hasta 37% de descuento en sus dispositivos móviles. Los modelos como el P40, P30 y Y6P los puedes encontrar en la web de Linio.

En el caso de visitar Mercado Libre, los precios de Huawei por Black Friday están rebajados en un 30%. Los que se encuentran en promoción son el P30 Lite, P30 Pro, Y6 y el Y9 Prime.

Ofertas por Black Friday en celulares Huawei. Foto: Captura.

Black Friday: Motorola

Para la marca de celulares Motorola, Mercado Libre tiene hasta 34% de descuento por Black Friday. Los modelos que las personas pueden encontrar son el Moto G9, Moto G8 Plus, Moto G9 Plus y el One Macro.

Pero si estás interesado en adquirir celulares mediante Linio, las promociones llegan hasta 61% de descuento. Entre los disponibles están el One Macro, G9 Play, Moto G8 Power Lite, G8 Play, Moto E6S y el G7 Play.