Alfredo Thorne: “Si yo hubiese sido ministro ya estaríamos en el tercer bono a los vulnerables”

La República conversó con el exministro de Economía Alfredo Thorne sobre el impacto de los proyectos aprobados en el Congreso en materia de ONP y ascensos automáticos en el sector salud; así como las medidas para paliar la crisis.

¿Cuál es la repercusión económica de la autógrafa que determina la devolución de aportes a los afiliados a la ONP?

Yo creo que es un precedente muy malo, más aún cuando se ve que el proyecto tiene vicios constitucionales. El Legislativo no tiene iniciativa de gasto y los fondos de pensión son intangibles. El principal problema es que favorecemos sectores que no habría que beneficiar durante esta pandemia.

Entre los potenciales beneficiarios también hay vulnerables…

Solo es el 5 % y muchos de ellos ya han recibido al menos el primer bono. Creo que la lucha contra la pandemia tiene que ayudar a poblaciones vulnerables de manera focalizada, permitiendo que este segmento no necesite ir a mercados, bancos y no salga de casa.

¿Y qué opina sobre la ley de ascensos automáticos al personal de salud?

Desde el Congreso enfatizan que por fin se dará la igualdad laboral. Esto rompe un criterio de meritocracia porque les da un ascenso automático a ciertos elementos sin que haya una evaluación previa y obviamente tiene efectos presupuestales que pondrían a EsSalud en una situación complicada. Uno no puede dar aumentos si no tiene cómo financiarlos. Me parece totalmente razonable que los trabajadores del sector público, así como todos, tengan sus beneficios sociales. Si el Congreso se va a preocupar porque los trabajadores tengan beneficios, hay que preocuparse también de los informales que van a llegar al 80 % si las cosas siguen así.

¿Cómo explicar que la agenda económica esté siendo manejada por el Congreso y tengamos al Ejecutivo arrinconado?

El Congreso está dispuesto a ganar popularidad a cualquier costo. Yo diría que su motivación es más política que económica. Es arrinconar al Ejecutivo y me da la impresión de que lo están logrando.

¿Qué debería hacer el Ejecutivo?

El Ejecutivo, en vez de concentrarse en dar bonos y un buen apoyo a los vulnerables, está totalmente perdido en esta maraña de proyectos de ley. Deberían anunciar un tercer bono para diciembre, es la única manera de asegurar que la población llegue en buenas condiciones hasta que aparezca la vacuna. Pensar que aquellos afiliados a la ONP van a tener un bono por estar afiliados, me parece que desliza completamente la política pública, la cual tiene que estar definida en base a los vulnerables.

¿Cuál es el impacto real de una norma como el retiro de aportes?

Lo único que va a pasar es que los afiliados van a estar desilusionados y van a irse en contra del Gobierno. El golpe es como de S/ 20.000 millones. Un bono para 8,6 millones de familias vulnerables cuesta S/ 6.000 millones, solamente a pensionistas les van a dar un equivalente a tres bonos. Es una aberración.

De todos modos, existe un descontento colectivo. ¿Cómo lo afrontaría?

El descontento viene por otro lado porque no ha habido una política social adecuada. Si yo hubiese sido ministro probablemente ya estaríamos en el tercer bono a los vulnerables. Si realmente se hubiera protegido a ese sector, las críticas serían mucho menores. Uno, bonos para la población vulnerable y dos, bono temporal para aquellos trabajadores en desempleo por un periodo de tiempo. Así es como otros países enfrentan la pandemia. Piense usted, ¿esas personas de la ONP son vulnerables o están en desempleo? Otra cosa que haría y, nadie ha discutido, así como se está haciendo con los recibos de luz, creo que se puede hacer una reprogramación de pagos a ONP durante el periodo en que los trabajadores están fuera de la fuerza laboral y que esos se normalicen en un año.

