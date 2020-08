Funerarias: ¿cuánto se ha incrementado la demanda a causa de la COVID-19?

El número de muertes por coronavirus en Perú sobrepasó la cifra de los 20.000. La marca de mortandad que va dejando la pandemia ha acelerado no solo el trabajo en los hospitales sino también en las funerarias, como Campo Fe y Mapfre, empresas que en medio de la crisis sanitaria tuvieron la difícil tarea de atender decenas de inhumaciones y cremaciones por día.

Los primeros meses de la pandemia, las familias no tuvieron licencia para despedirse de su pariente fallecido por la COVID-19. La cremación, implantada como medida de contingencia, solo les permitía volver a verlo convertido en cenizas y dentro de una urna. Con el tiempo, el protocolo se amplió y se dio luz verde para enterrar al cuerpo, pero solo con dos familiares directos, como máximo, y en una misa que no supere los 15 minutos.

Frente a este escenario, las empresas dedicadas a las inhumaciones y las cremaciones tuvieron que desdoblarse. María Amalia Jara, la directora de la Unidad y camposantos de Mapfre, contó en una conversación con La República que solo hasta julio se ha incrementado las ventas de sus planes funerarios en un 40%.

“En julio por ejemplo, atendimos casi el triple de servicios que en periodos regulares. En nuestro camposanto de Lima, el 40% de las atenciones fueron por cremación en dicho mes”, indicó Amalia Jara. “En los últimos meses venimos afrontando incrementos en la cantidad de servicios, situación que lamentamos pues significa que muchas personas perdieron seres queridos producto de la pandemia y crisis sanitaria actual”, agregó.

PUEDES VER: EsSalud seguirá atendiendo a trabajadores sin haberes

La directora cuenta también que, como varias empresas, tuvieron que reinventarse y adoptar las medidas sanitarias correspondientes para que los trabajadores no contraigan al virus. “Hemos enfrentado varios retos, como estructurar protocolos de seguridad, extremar medidas y equipos de protección personal [...] llegando incluso a duplicar personal para poder atender la demanda de forma eficiente y con calidad”.

“Muchas familias no han podido despedirse de sus seres queridos por estar muy limitadas las comitivas y no ser posibles las ceremonias tradicionales [...] Entregamos las cenizas a domicilio cuando los familiares no pueden movilizarse [...] implementamos la atención remota de servicios funerarios a través de nuestra central de asistencia SI24, donde asesores atienden al cliente las 24 horas”, explica.

PUEDES VER: Comisión de Economía se compromete a regularizar sistema financiero para evitar altas tasas de interés

En el caso de Campo Fe, la situación no fue tan distinta. Según una información que pudo compartir en exclusiva la empresa funeraria a La República se evidenció que hasta julio del 2019 habían realizado un total de 4,411 inhumaciones y 21 cremaciones, las mismas que representan unas cifras mucho menores a las alcanzadas en el 2020. Hasta julio de este año han llegado a realizar 10,332 inhumaciones y 514 cremaciones.

Respecto al tiempo que puede demorar un sepelio o una cremación contaron que “actualmente las inhumaciones se atienden entre 24 y 48 horas de acuerdo a ley”. Y también confesaron que la multiplicación de solicitudes los obligó a aumentar al personal. “Se tuvo que contratar más personal para atender el incremento de las inhumaciones”.