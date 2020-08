SBS denunció penalmente a ex accionista de Financiera TFC por posesión de instalaciones

Pese a que Financiera TFC anunció en sus redes sociales que reactivará sus operaciones pues una resolución judicial falló a su favor para suspender el proceso de liquidación interpuesta por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) en diciembre del 2019, este reinicio de actividades podría paralizarse.

Cabe indicar que ayer, la SBS informó que apelará la resolución, la cual calificó de arbitraria, pues vulnera las normas constitucionales y legales que le otorgan facultades de supervisión y control de las entidades financieras, y disponer su intervención y disolución en resguardo de los ahorristas.

Tras este pronunciamiento, el ex presidente del directorio de Financiera TFC, Andrés Muñoz Ramírez, acompañado de personas no identificadas, “irrumpió en la oficina principal de la entidad en Liquidación sin presencia de un fiscal, autoridad judicial ni policías, esgrimiendo una resolución judicial que no le autorizaba tomar la administración de dicha entidad; y, tomando posesión ilegítima de la misma por aproximadamente 12 horas”, informó la SBS.

Lo anterior originó que la entidad supervisora interponga una denuncia penal contra Muñoz Ramírez por incurrir en los delitos de usurpación, falsedad genérica, secuestro y desobediencia a la autoridad, tipificados en el Código Penal, comunicó la SBS, que- además- precisó que en tanto dure el proceso de liquidación continuará bajo su administración.