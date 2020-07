María Alva: Marco Macroeconómico Multianual se presentará en dos semanas

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicará en dos semanas el marco macroeconómico multianual, cuyos datos servirán para cerrar la propuesta del presupuesto público del 2021, informó esta noche la titular de la cartera, María Alva.

“Aún estamos cerrando las estimaciones (del presupuesto público del 2021). En dos semanas se publicará el Marco Macroeconómico Multianual, donde salen las estimaciones del PBI para este año, el déficit ratio de deuda, y con esos números cerraremos la propuesta final que la tendremos que enviar hasta el 30 de agosto”, señaló.

Alva afirmó este martes que el presupuesto público del 2021 “tendrá una caída”, ante la menor actividad productiva, considerando los tres meses de paralización económica debido a la pandemia. Pese a ello, confirmó que se incluirán los 20 mil millones de soles para el sector salud, en tanto, el sector educación también será priorizado.

Cabe indicar que en lo que va del plan de reactivación económica en el país, el Gobierno aprobó diversas medidas con un impacto equivalente a 24 mil millones de soles. Pero el gasto público continuará en lo que queda del año. Hoy, durante el mensaje a la Nación, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció entrega de nuevos bonos de 760 soles a 8,5 millones de hogares, una pensión de orfandad, entre otros.

“No estamos pensando en mayores impuestos”

Para Alva, una de las medidas que se tendrá que tomar próximamente será mejorar la presión tributaria a fin de mejorar los presupuestos de próximos años. No obstante, negó que en el corto plazo se esté pensando en mayores impuestos.

“Creemos conveniente que el presupuesto 2021 no puede ser del mismo tamaño dado la caída de la recaudación (...) Pero en este momento, mientras la economía está en recuperación no estamos pensando en mayores impuestos, aunque siempre estamos buscando el perfeccionamiento del mercado tributario. Es una agenda que siempre se está trabajando. Pero por ahora estamos en etapa de recuperación, no es una medida que vamos a implemetar”, dijo durante una entrevista en RPP.