Las propuestas de cara a una reforma integral de pensiones

Afiliación automática y un sistema multipilar

María Alva, ministra de Economía

Mientras más jóvenes iniciemos a aportar, ahorramos y podemos garantizar mejores pensiones, que por lo menos sean similares a los últimos sueldos que se obtuvieron en la vida laboral. La propuesta es una afiliación automática desde los 18 años al nuevo Sistema Integrado de Pensiones.

Tenemos que llegar a un sistema integrado que se construya uno sobre la base del otro y se complementen. Que esté más adecuado a las características del mercado laboral peruano (donde hay muchos independientes) y que todo el mundo pueda aportar todos los meses para ahorrar. Por ello, se propone un sistema multipilar.

El pilar 0 es ampliar Pensión 65 a quienes no lograron los niveles de ahorro esperado; pilar 1 es que aporte el ciudadano y obtenga una garantía del Estado por sus ahorros (para independientes); pilar 2, para las cuentas individuales (dependientes); y pilar 3: el ahorro voluntario (para todos).

Reforma enfocada en mayor cobertura

Pablo Casalí, especialista OIT

El sistema de pensiones debe enfocarse en la cobertura, ya que se debe alcanzar a la mayor cantidad de peruanos y garantizar un mínimo de pensión. La reforma debe ser planteada para que ningún adulto mayor se quede sin alguna prestación económica.

Las pensiones son insuficientes en muchos casos, por lo que los adultos mayores se ven obligados en algunos casos a seguir participando del mercado laboral.

Debido a que las tasas de cobertura del sistema previsional nacional son extremadamente bajas, más de 1,8 millones de peruanos adultos mayores no tienen acceso a una pensión. El 42,3% de las personas mayores de 65 años no reciben ni salario ni pensión.

En el periodo 2005-2018 la cobertura de cotizantes mejoró de 2,3 millones (16%) a 4,3 millones (26%). No obstante, esta cifra aún se encuentra por debajo del promedio de América Latina (44,6%).

Basarse en el principio de solidaridad

Walter Gutiérrez, defensor del Pueblo

Toda reforma del sistema de pensiones debe tener como punto central el principio de solidaridad para garantizar pensiones y protección de la vejez.

No se puede entender el problema del sistema de pensiones si no se cae en cuenta de la enorme informalidad que existe en el Perú. Personas que están fuera de la economía formal y, por lo tanto, fuera del sistema de pensiones justas.

Es necesario reconstruir el mecanismo para hacer efectivo el principio de solidaridad. En la actualidad tenemos un sistema que tiene distintos subsistemas paralelos con pesos diferentes.

Es un sistema que deja fuera una parte importante de la población y genera pensiones muy marginales.

No existe un modelo de seguridad social único o aplicable a todos los países. Cada país debe adecuarlo a su propia realidad. Se propone un sistema de pilares múltiples complementarios.

Aporte del trabajador, empresa y estado

Óscar Alarcón, presidente Cenajupe

Para hablar de reforma de pensiones, debemos remitirnos a la fuente del derecho. La seguridad social de pensiones no solo es un ahorro, el concepto es darle una vejez digna a todos los que han pasado por su vida laboral.

El trabajador, el empleador y el Estado son las partes que forman la base principal del diálogo social para resolver, garantizar y gestionar el tema seguridad pensionaria.

El convenio 102 de la OIT dice que son estas tres partes las que asignan una pensión a los jubilados. Por eso, el trabajador y los empresarios deben aportar en igual porcentaje, pero también el Estado debe hacer lo suyo en una porción.

Además, el nuevo sistema de pensiones debe estar a cargo de una organización que administre este modelo tripartito. No debe estar a cargo del MEF, sino del Ministerio de Trabajo, ya que la seguridad social está ligada a la mejora de oportunidades de empleo.

Aportes mediante recibos de consumo

Socorro Heysen, superintendenta SBS

Se tiene que tomar en cuenta que en el país no existe una cultura del ahorro previsional, por lo que se genera una gran vulnerabilidad en el futuro del trabajador. Se tiene que fomentar el ahorro a largo plazo y como parte de las facilidades para afiliarse al sistema de pensiones, es necesario establecer mecanismos innovadores.

Los jóvenes podrían aportar a su fondo de pensiones no solo a través de sus remuneraciones, sino también a través de su consumo de modo que cualquier gasto que realicen puedan generar algún tipo de ingreso a su fondo. Esto permitiría que en todo momento de su vida laboral tengan algún tipo de acumulación.

Los aportes hechos mediante consumo serían complementarios a los aportes provenientes del sueldo de los trabajadores. No se generará una pensión exclusiva con este tipo de mecanismos, pero estos sí podrían aumentar la pensión de una persona.

Pensión mínima en función a aportes

Julio Velarde, presidente del BCRP

Es un abuso que los que tengan menos de 20 años de aporte no reciban pensión. Eso debe ser más proporcional, al pobre cotizante no se le dice siquiera antes de afiliarse que si no llega a los 20 años no va a recibir nada.

La propuesta es que debe darse una pensión mínima en función a los años de aportes, tanto en el sistema público como privado.

Creemos, además, que la ONP debe convertirse en un sistema de capitalización -una suerte de AFP del sector público-, en que se capitalice los aportes, ganen rendimiento y recién se haga efectivo cuando se jubilen. Esto hará que las AFP tengan que ser más atractivas en cuanto a rendimiento.

Además, incentivará la competencia si se facilita que cada 3 o 6 meses los afiliados puedan cambiarse a la AFP que cobre menos comisiones o que tenga mayor rentabilidad. Cambiarse sin tanto esfuerzo, traslados automáticos.

