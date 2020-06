Destinarán S/ 893 millones para reactivar a las mypes

La titular del Ministerio de la Producción (Produce), Rocío Barrios, informó que se destinará cerca de S/ 900 millones para dinamizar a las micro y pequeñas empresas (mypes) en tiempos de coronavirus.

Barrios enfatizó que el Consejo de Ministros aprobará la entrega de S/ 642,3 millones del Fondo de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para Compras a MYPErú, lo que generará 86 mil puestos de trabajo en cuatro sectores: textil-confecciones, cuero y calzado, metalmecánica y mueblería en plástico y madera; abarcando a un total de 9.104 mypes beneficiarias.

PUEDES VER Compras a MyPerú: Destinarán cerca de 900 millones de soles para dinamizar a las mypes

“Este monto se adjudicará en Lima y en todo el país, siendo los principales demandantes EsSalud, Minsa, Produce, Mindef, Minedu y Minagri.

“Paralelamente, se simplificará y agilizará el proceso, con lo que esperamos que para agosto ya se adjudique”, aseguró.

Asimismo, hay S/ 250 millones −en el marco de este programa− que estaban a punto de ser adjudicados a otras 3.348 mypes tanto de Lima como del resto del país, pero que debido al inicio de la pandemia quedaron detenidos.

PUEDES VER Se espera que Segundo Reactiva Perú corrija lo hecho en primera etapa

“Ahora vamos a realizar las firmas de contrato y asignar las adjudicaciones en el mes de julio, además de dar un adelanto a las mypes para que puedan producir”, adelantó Barrios.

Esfuerzo insuficiente

El vicepresidente de la Asociación de Pymes, Daniel Hermoza, considera que no basta lo anunciado por Barrios para paliar los estragos de la crisis.

“Todo esfuerzo que se haga es útil pero insuficiente. Compras a MYPErú no es la solución porque llegará a un máximo de 9 mil empresas no más, y somos cerca de 2,4 millones de mypes en el país, no alcanza la ayuda para todos”, manifestó.

“El Gobierno hace lo que puede, aunque algunos se llevaron la bolsa grande (en referencia a las 535 empresas que recibieron S/ 10 millones en Reactiva Perú) y con ese dinero total (S/ 5.350 millones) tranquilamente se les pudo haber dado a 175 mil mypes cerca de S/ 30 mil”, añadió.

Asimismo, advirtió que varios emprendedores están cayendo en la informalidad al no poder trabajar en estos meses de paralización ni contar con los ingresos suficientes para costear alquileres, pagos de servicios (luz, internet, agua) y mano de obra; una realidad ajena a las autoridades.

“Las mypes no han generado un sol desde marzo. El Gobierno no entiende eso y nadie se ha preocupado del tema. Algunos emprendedores están rematando sus máquinas para poder pagar sus deudas o reinventarse”, acotó.

PUEDES VER Produce: Algunas actividades de la Fase 3 podrán adelantarse para dinamizar la economía

Por su parte, Rolando Mamani, presidente de la Asociación de Productores de Chompas, exhortó a Produce a tomar cartas en el asunto para no perjudicar más al sector textil, cuya recuperación –estima– tardará entre tres y cuatro años.

“Hay un déficit bastante grande porque en la parte técnica no están preparados. No monitorean a todo el sector, no nos tienen mapeados. Ni siquiera hay un ingeniero textil en Produce que estudie al sector, lo que es una desventaja ante la invasión de productos chinos de los ambulantes”, concluyó.

Mypes ahorrarán hasta 90% en trámites de formalización

El programa Tu Empresa de Produce firmó un convenio con la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, que permitirá a los emprendedores obtener un 90% de ahorro en los trámites que realicen para la constitución de negocios en el marco de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus.

PUEDES VER Congreso: solicitan mayor apoyo a Mypes durante emergencia por coronavirus

Es así que se aplicará una tarifa social de S/ 50 para aquellas mypes cuyo capital social sea hasta 3 UIT, con no más de dos socios y sin perjuicio de la exoneración de derechos registrales a favor de las que se constituyan con un capital de hasta 1 UIT, sumado a las asesorías y elaboración de actos constitutivos o minutas gratis.

“Nuestra intención es brindar a estas unidades económicas las herramientas necesarias para formalizarlas, en función de tarifas sociales e incentivar la competitividad”, indicó el viceministro de Mype e Industria, José Salardí.

Datos

Alcance. Se proyecta reactivar a más de 12 mil mypes a nivel nacional, sumando las que quedaron pendientes de firmar contrato antes de la pandemia y las nuevas a adjudicarse en julio.

PUEDES VER MEF aprueba percepción de IGV para importación de mercancías sensibles al fraude

Formalización. Constitución de empresas a S/ 50.”Las mypes no han generado un sol desde marzo. Algunos emprendedores están rematando sus máquinas para pagar deudas”.

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda.