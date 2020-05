Carlos Niezen: “Ya tuvimos una meseta, pero agarramos otro pico más”

El economista Carlos Niezen explica que se ha producido una desaceleración en los indicadores de contagio, pero no se sabe cuánto durará, si bajará o registrará un incremento. Todo está dentro de las posibilidades.

¿En realidad hemos llegado a la meseta de contagios?

Hay dos aspectos, uno es no tomar las cifras del día, sino tomar promedios de tres o cinco días. Lo segundo es tener mucho cuidado con tomar lo que son cifras nominales. Más importante es tomar el crecimiento que puede haber por el tamaño de la población y la velocidad a la que eso está llegando. Lo que sí se nota es que el número de casos per cápita por millón de personas había estado subiendo rápidamente, y poco a poco empezó a desacelerarse. Entonces, si hay una desaceleración, estamos en una meseta. Sí, hemos llegado a una cierta estabilidad en ese indicador, lo que no sabemos es cuánto va a durar, si bajará o podría haber otro incremento.

Usted ha dicho que hay una posibilidad muy real de que esto sea un espejismo de pico o de meseta.

Puede ser, porque ya tuvimos, alrededor del día 25 de la cuarentena, lo que parecía ser una meseta, pero lo que terminó sucediendo fue que agarramos otro pico más.

¿Podríamos entrar a un escenario de desabastecimiento?

La crisis que estamos enfrentando la estamos viendo en las cifras del PBI de marzo. Hemos caído 16,25 %, si la mensualizamos, estamos hablando de una caída del producto del 30 %, eso es brutal y es principalmente por un shock del lado de la oferta, o sea, se han cerrado muchos negocios, a muchos nos han mandado a trabajar a nuestros hogares. Eso claramente está generando problemas en la cadena de suministro a nivel global. Ya de por sí uno lo puede ver en las cifras de exportación de productos tradicionales peruanos, donde hay una caída de cerca del 30 %: un 7 % tiene que ver con el precio, pero hay un 25 %, casi 30 %, de caída en volúmenes. Es probable que exista desabastecimiento, no a la vez de todo, pero sí de productos en diferentes categorías. Entonces, eventualmente deberían empezar a aparecer estos problemas de cadena de suministros.

Conversando con algunos dueños de restaurantes me dijeron que no encuentran harina. Dicen que hay inflación sobre ciertos productos, ¿qué pasa?

Muchas personas me han hecho la misma pregunta, sobre dónde va a haber inflación y en dónde no. Claramente en aquellos productos de primera necesidad, lo empezamos a ver. Cuando comenzó la cuarentena (lo vimos) con el papel higiénico, donde la especulación hizo que se redujera la oferta y se incrementara la demanda y ahí fue donde empezó la inflación de ese tipo de productos y hubo acaparamiento, y el Gobierno tuvo que tomar medidas. Pero principalmente sucedió en los productos de primera necesidad. Ya conforme hemos ido avanzando, se han ido restableciendo esas cadenas, pero podría empezar a aparecer en otros segmentos conforme la población se sienta más cómoda para salir a consumir otro tipo de productos.

Se ha reportado un alza en el precio de los medicamentos. ¿Qué podría hacer el Gobierno?

Soy mucho más creyente de que lo mejor que puede hacer el Gobierno es reducir las barreras de entrada para que exista más competencia, de tal manera que tengas más alternativas y eso obviamente te pegue en lo que son márgenes, y la población tenga un mayor número de farmacias que estén cerca de ellos, con mejores servicios y con precios más justos.

