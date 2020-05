Bono Familiar Universal: ¿Cuándo se habilitará la plataforma virtual para acceder al subsidio de 760 soles?

Bono Familiar Universal plataforma de inscripción | Según la última información que compartió la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, la plataforma virtual de beneficiarios del Bono Familiar Universal estará disponible en las próximas horas. Además, la funcionaria mencionó que esta semana se habilitará y lanzará la plataforma de inscripción para las personas que hasta la fecha no se hayan visto beneficiadas con ninguno de los bonos implementados por el Estado (Bono de 380 soles Yo me quedo en casa, el Bono Independiente o el Bono Rural) y que cumplan los requisitos establecidos por el Ejecutivo. La finalidad es ayudar a la población más vulnerable y con menos recursos económicas durante el estado de emergencia a causa de la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) en el Perú, de acuerdo al Decreto de Urgencia 052-2020, en el cual se "establecieron medidas para reducir el impacto negativo en la economía de los hogares afectados por las medidas de aislamiento e inmovilización social obligatoria a nivel nacional”.

“Para el pago del Bono Rural y el próximo pago del Bono Universal vamos a poner en práctica todas las lecciones aprendidas con el bono ‘Yo me quedo en casa’”, señaló la titular del Midis en diálogo con ATV. En la siguiente nota, conoce todos los detalles sobre este bono económicos del Estado.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social viene trabajando la lista de beneficiarios del Bono Familiar Universal. Para ello, ha considerado el Padrón General de Hogares, el censo del 2017 y los datos del Reniec.

La ministra del Midis, Ariela Luna, informó que en las próximas horas saldrá la plataforma virtual para conocer si eres uno de los beneficiarios del Bono Familiar Universal.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión (Midis) explicó que el Bono Familiar Universal está constituido por el Bono Yo me quedo en casa de 380 soles, el Bono rural y el Bono independiente.

¿Cuándo comenzará el pago del Bono Familiar Universal de 760 soles?

La fecha entrega del Bono Familiar Universal de 760 soles todavía no ha sido oficializada. Sin embargo, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, informó que la plataforma virtual de beneficiarios del subsidio estatal estará disponible próximamente.

¿Quiénes pueden cobrar el Bono Familiar Universal?

De acuerdo al Decreto de Urgencia 052-2020, este subsidio monetario se otorgará a las familias que cumplan los siguientes requisitos:

1) Hogares en condición de pobreza y pobreza extrema de acuerdo al Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).

2) Hogares beneficiarios del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS, hogares con algún integrante que sea beneficiario del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” y/o hogares con algún integrante que sea beneficiario del Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza – CONTIGO a cargo del Midis.

3) Integrantes de Hogares que no se encuentren registrados en el Aplicativo de Registro Centralizado de Planillas y de Datos del Sector Público (AIRHSP), o en la planilla privada, exceptuándose a los pensionistas y a la modalidad formativa.

Por su parte, el MTPE anunció a través de la Resolución Ministerial Nº 087-2020-TR, que el primer grupo de beneficiados está conformado por 594.763 hogares de todo el país. En tanto, aquellos hogares que no se encuentren en el padrón de beneficiarios conformados por el Midis y el MTPE, podrán inscribirse para acceder al subsidio de 760 soles y hacerle frente al impacto económico generado por la pandemia.

Para el #BonoUniversal se ha creado el Registro Nacional de Hogares en base a los DNI, el censo del 2017 y el Padrón General de Hogares. Los hogares que no están en esa lista y que no han sido considerados en bonos anteriores se podrán inscribir en una próxima nueva plataforma. — MIDIS (@MidisPeru) May 14, 2020

Bono Familiar Universal: ¿cuándo lanzarán la plataforma virtual?

Según el Midis, la página web para el Bono Familiar Universal de 760 soles se encuentra en “periodo de prueba”, y la próxima semana estaría habilitada para cerca del 75 % personas en situación de vulnerabilidad ante la declaratoria del estado de emergencia.

Sin embargo, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, informó que la plataforma virtual de beneficiarios del Bono Familiar Universal estará disponible durante esta semana.

Actualmente, la plataforma web del subsidio económico se encuentra en modo de prueba, según manifestó la viceministra de Prestaciones Sociales, Patricia Balbuena. Es decir, el LINK oficial aún no está disponible.

¿Cómo serán las modalidades de pago para el bono familiar universal 2020?

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, afirmó que las autoridades están evaluando diversas vías para hacer más efectiva la entrega del bono: depósitos, aplicaciones o Banca móvil. “Todas las metodologías que nos proponga el sistema informático también serán utilizadas", remarcó Zeballos.

¿Dónde inscribirse al bono familiar universal de 760 soles?

Cuando entre en funcionamiento la página web de consulta Bono Familiar Universal, podrán inscribirse para cobrar los S/ 760 quienes no aparezcan como beneficiarios de algún otro bono estatal como ‘Yo me quedo en casa’, ‘Bono independiente’ y ‘Bono rural’.

¿Qué es el bono familiar universal?

El Bono Familiar Universal es un subsidio monetario de S/ 760 otorgado en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19.

Los beneficiarios de este dinero son aquellos hogares en condición de pobreza y pobreza extrema de acuerdo al Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

¿Qué pasa si no estoy en el padrón de beneficiarios?

La ministra del Midis, Ariela Luna, señaló que las familias que no estén consideradas dentro del padrón de beneficiarios de los bonos que está entregando el Gobierno, podrá hacerlo a través de una plataforma especial que se habilitará exclusivamente para estos casos.

“Los hogares que no están en esa lista y que no han sido considerados en bonos anteriores, se podrán inscribir en una próxima nueva plataforma. Este Bono Universal viene a ser, de facto, un bono complementario, pues incluye a las familias que por algún motivo no resultaron beneficiados en los anteriores bonos”, señaló la ministra Luna.

Links oficiales de los bonos del Estado peruano

El Bono Familiar Universal de 760 soles es el último subsidio monetario decretado por el Gobierno, puesto que, actualmente, están en funcionamiento tres bonos para familias en situación de vulnerabilidad que son:

- Segundo bono de 380 soles Yo me quedo en casa”: bono2.yomequedoencasa.pe

- Bono Independiente de S/ 760: www.bonoindependiente.pe

- Bono Rural de 760 soles: bonorural.pe

-Bono Universal: el link será lanzado próximamente.