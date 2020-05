Bono Rural: ¿Estás en la lista de beneficiarios? CONSULTA AQUÍ cómo cobrar los 760 soles

Bono Rural de 760 | El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) efectuó, el pasado jueves 14 de mayo, el pago del Bono Rural. Mediante el Decreto de Urgencia N° 042-2020, que establece ''medidas adicionales extraordinarias destinadas a coadyuvar a disminuir la afectación de la economía peruana de los hogares en condición de pobreza o pobreza extrema de los ámbitos rurales, por el impacto económico y social ocasionado por el COVID-19′', el Gobierno creó este subsidio en aras de apoyar económicamente a más de 837.000 familias de las zonas rurales más alejadas del país con un importe de 760 soles. Esta cifra pretende que los hogares satisfagan sus necesidades básicas en esta paralización de actividades laborales como consecuencia del estado de emergencia decretado por el avance del nuevo coronavirus en el Perú.

Por esto, el Midis creó una plataforma virtual por la que cualquier ciudadano puede saber si figura en la lista de quienes cobrarán los 760 soles, y podrá conocer también las fechas, los espacios y el procedimiento para retirar el subsidio económico ofrecido por el Estado peruano.

CONSULTA Bono rural 760 soles

Puedes consultar sobre el Bono Rural de 760 en la plataforma oficial del Midis. Sigue las siguientes indicaciones y confirma si formas parte del padrón de beneficiarios. También, puedes conocer cómo y dónde cobrarás el subsidio monetario destinado al ámbito rural a nivel nacional.

1) Ingresa a la web: bonorural.pe

2) Escribe tu número de DNI y fecha de emisión del mismo

3) Haz clic en “consultar”. Automáticamente, la plataforma web te comunicará si accedes al beneficio o no.

4) Luego, debes elegir las modalidades de cobro de los 760 soles.

¿Cómo saber si soy beneficiario Bono rural de 760 soles?

Las familias en condición de pobreza y extrema pobreza del sector rural podrán conocer si acceden al bono a través del Midis. Para ello, deben de digitar tu número de DNI y fecha de emisión del mismo en la siguiente página web: https://bonorural.pe/.

¿Dónde consultar si soy beneficiario del Bono rural 2020 con mi DNI?

Solo con el número de tu DNI podrás saber si puedes retirar el monto del Bono rural. Para ello, sigue estos pasos y realiza tu consulta:

1) Ingresa a la web: https://bonorural.pe/

2) Coloca tu número de DNI y fecha de emisión del mismo

3) Hacer clic en consultar

Plataforma web del Bono Rural. Foto: captura.

¿Cuándo comienza la entrega del Bono rural Yo me quedo en casa?

Ariela Luna, titular del Midis, detalló que desde el 14 de mayo se viene entregando el bono rural de 760 soles a las familias más vulnerables del sector agrario.

La viceministra de Prestaciones Sociales, Patricia Balbuena, informa en @RPPNoticias sobre el inicio de la entrega del #BonoRural para más de 837 mil hogares en pobreza y pobreza extrema de las zonas rurales del país. pic.twitter.com/JlZQjhXXrq — MIDIS (@MidisPeru) May 15, 2020

¿Cuál es la página web del Bono rural de 760 soles?

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) creó el LINK para saber si eres beneficiario del Bono rural de 760 soles. Para acceder a esta plataforma presiona aquí.

LINK del Bono rural de 760 soles

El LINK página web del Bono Rural de 760 soles que está dirigido al sector agrario contra el impacto económico por el coronavirus (COVID-19) es: “bonorural.pe”

Bono Bural Yo me quedo en casa

La página web de “Yo me quedo en casa”, del Midis , es donde puedes acceder a todos los bonos del Gobierno en funcionamiento (Bono de 380 soles Yo me quedo en casa y Bono Independiente), hasta al Bono Rural. El LINK para acceder también al subsidio agrario del 760 soles es “www.yomequedoencasa.pe”.

ATENCIÓN:

Hoy se inicia el #BonoRural, subsidio que beneficiará a más de 837 mil hogares rurales. Ingresa a https://t.co/umCu6htpsw

Mas detalles 👇 #PerúEstáEnNuestrasManos pic.twitter.com/dfg4OdK2Bv — MIDIS (@MidisPeru) May 14, 2020

¿Cómo saber si accedo al Bono rural 2020?

Para saber si puedes cobrar al Bono Rural de 760 soles, entra a la página web de consulta “bonorural.pe” y escribe tu número y fecha de emisión de DNI. Sumado a ello, el Midis ha puesto a disposición la línea gratuita 101, en la que los operadores telefónicos brindarán orientación y acompañamiento en la gestión del trámite de los usuarios. El horario de atención es de lunes a domingo de 8:30 a. m. a 8:00 p. m.

¿Cómo inscribirse al Bono rural agrario?

No existe un proceso de inscripción para acceder al Bono Rural de 760 soles. El padrón de beneficiarios del subsidio que está destinado a los hogares del sector agrario ya fue aprobado, así como lo precisa el Decreto de Urgencia N° 042-2020. Para confirmar si eres parte de este padrón ingresa a este LINK, portando solo con tu DNI: “bonorural.pe”

¿Dónde inscribirse al Bono rural de 760 soles?

La lista de beneficiarios del subsidio monetario fue aprobado, según el Decreto de Urgencia N° 042-2020, por lo que no hay un proceso de inscripción para acceder al Bono Rural. Ingresa a la plataforma oficial con tu DNI y consulta si puedes cobrar a los 760 soles: “bonorural.pe”

¿Quiénes recibirán el Bono rural Agrario de 760 soles?

El padrón de personas que recibirá el Bono Rural fue conformado por el Gobierno. De acuerdo al Decreto de Urgencia N° 042-2020, los 760 soles se brindrán a los hogares del sector agrario con base en la información del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) del Midis y que no hayan sido beneficiarios de los subsidios monetarios ( Bono de 380 soles Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Familiar Universal).

¡CUIDADO! ✋

No existen mensajes de texto que informen sobre el beneficio del Bono Rural.

Solo guíate de información oficial a través de la página https://t.co/HU8jYcZQ1K 💻 pic.twitter.com/vB94dhqZSE — MIDIS (@MidisPeru) May 12, 2020

¿Cómo cobrar el Bono rural de 760 soles?

Según el Decreto de Urgencia N° 042-2020, el retiro del Bono Rural de 760 soles se hará en el Banco de la Nación y demás entidades financieras del Perú. Sin embargo, a raíz de las distintas realidades que vive cada familia, beneficiaria del subsidio monetario, el Midis ha establecido modalidades de cobro que serán más flexibles para los hogares del ámbito rural:

1. Depósito en cuenta: Casi 110 mil hogares tendrán que presentarse en los locales de las siguientes: Banco de la Nación, Banco de Crédito BCP, Interbank, Caja Arequipa, Caja del Santa, Caja Huancayo, Caja Los Andes, Caja Raíz y Financiera Compartamos. Cabe señalar que este grupo de hogares ya dispondrá de su abono en cuenta desde el día de hoy.

2. Banca celular: Para más de 485 mil hogares, quienes podrán retirar sus bonos en cajeros automáticos Multired del Banco de la Nación.

3. Giro: Casi 100 mil hogares deberán aproximarse a ventanilla de los bancos BBVA Banco Continental, Interbank, Banco de Comercio, Caja Metropolitana, Caja del Santa y Caja Raíz.

4. Distribución directa (carritos pagadores): A más de 140 mil hogares de las localidades más alejadas del país mediante vehículos de Empresas Transportadoras de Valores (ETV). Modalidad que ya se utiliza de manera periódica en el pago de los subsidios económicos de otros programas sociales gestionados por el Midis.

¿En qué bancos se podrá cobrar el Bono rural de 760 soles?

El Decreto de Urgencia N° 042-2020 reza que el cobro del Bono Rural de 760 soles se hará a través del Banco de la Nación y las demás entidades financieras del país. El Gobierno informó que la población rural podrá acudir a cualquier banco para el retiro del subsidio agrario. Es importante que los beneficiarios, dedicados a la agricultura familiar, acudan con su DNI para la validación de sus datos.

¿Puedo cobrar el Bono rural si ya recibí otro bono del estado?

La respuesta rotunda es no. Una de las directrices para acceder al Bono Rural y cobrar los 760 soles es que los beneficiarios de otros bonos del Estado, tales como el Bono de 380 soles Yo me quedo en casa y el Bono Independiente, no pueden retirar este monto.

¿Qué es el Bono rural 2020?

El Estado peruano creó el Bono Rural para defender económicamente a más de 1.098.000 familias del ámbito agrario a nivel nacional. Cada hogar dedicado al sector de la agricultura en situación de pobreza y extrema pobreza se beneficiará con un pago de 760 soles para enfrentar el impacto del avance del coronavirus en el Perú.

¿Cuáles son los bonos que está entregando el estado peruano 2020?

El mandatario Martín Vizcarra dispuso cuatro bonos para apoyar económicamente a la población que se halla en situación de vulnerabilidad ante el avance de la pandemia. Tres subsidios monetarios se encuentran en funcionamiento, en tanto, uno de ellos, el Bono Familiar Universal, aún no está habilitada:

- Segundo bono de 380 soles Yo me quedo en casa”: bono2.yomequedoencasa.pe

- Bono Independiente de S/ 760: www.bonoindependiente.pe

- Bono Rural de 760 soles: bonorural.pe

- Bono Familiar Universal: Según el Midis, la plataforma de inscripción se habilitará próximamente.