Bono Familiar Universal: cuándo se publicaría el padrón de beneficiarios y cómo se cobraría

Bono Familiar Universal 2020 del Midis | La crisis sanitaria por el nuevo coronavirus viene dejando profundas secuelas en la economía peruana: miles de trabajadores perdieron sus empleos y aún hay sectores productivos paralizados. Ante esto, una de las medidas del Gobierno y el Ministerio de Economía y Finanzas fue la implementación de subsidios para asistir a las familias más afectadas, por lo menos, cubriendo sus necesidades básicas, tales como alimentarios y de limpieza. Uno de estos es el Bono Familiar Universal de 760 soles, repartido a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), que tiene como objetivo llegar a los ciudadanos que no recibieron las contribuciones anteriores (Bono Independiente, Bono Rural, Bono Yo me quedo en casa) y, por tanto, quedaron relegados. Con los últimos programas de apoyo económico salieron a la palestra denuncias sobre algunas personas que necesitaban el dinero, pero no lo recibieron, por lo que el padrón de beneficiarios se viene trabajando con mayor detenimiento para que pueda llegar a los sectores más vulnerables. Esto se traduciría en alcanzar al 75 % de hogares peruanos, en medio del estado de emergencia y el avance de la pandemia.

Los lineamientos del bono fueron establecidos en el Decreto de Urgencia 052-2020 y señala que el objetivo es alcanzar a los "hogares afectados por las medidas de aislamiento e inmovilización social obligatoria a nivel nacional''. Según las estimaciones de los órganos gubernamentales, el número total de familias beneficiarias se aproxima a los 6,8 millones, para lo cual es destinó un presupuesto de más de 5.000 millones de soles. La titular del Midis, Ariela Luna, sostuvo que las entregas iniciarían esta semana. "El bono universal debemos ya empezar a pagarlo la próxima semana, alrededor del 19 de mayo debemos estar pagando el bono universal en su primera parte, lo urbano y lo rural”, señaló a ATV.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunció, a través de la Resolución Ministerial Nº 087-2020-TR, la conformación del primer grupo de beneficiaros, el cual alcanza a un total de 594.763 hogares de todo el país. Además, la ministra Luna indicó que aquellas personas que no figuren en el padrón podrán inscribirse en una plataforma que habilitará el Midis para evaluar su caso. A continuación, encuentra todos los detalles sobre el Bono Familiar Universal de S/ 760.

Bono Universal Familiar será repartido en el Banco de la Nación, entre otras entidades financieras. Foto: Composición

¿Cómo consultar si soy beneficiario del bono universal familiar de 760 soles?

La plataforma para conocer a los beneficiarios del Bono Familiar Universal aún no ha sido habilitada por el Midis. La titular de la cartera, Ariela Luna, indicó que esta se encuentra en periodo de prueba y que se publicará en los próximos días.

La elaboración del padrón viene siendo trabajada con información del MTPE y el cruce de data con el Padrón General de Hogares, los datos en el DNI de las personas y el censo general del 2017.

¿Dónde consultar si soy beneficiario del bono familiar universal con mi DNI?

Según Javier Palacios, viceministro de Promoción del Empleo, desde esta semana estará disponible la plataforma web del Bono Familiar Universal, en el que las personas podrán conocer si figuran en el padrón de beneficiarios.

¿Cuándo comenzará a pagarse el bono familiar universal de 760 soles?

Si bien la fecha de entrega aún no ha sido comunicada por el Midis, la titular de la cartera, Ariela Luna, indicó que sería cerca del 19 de mayo. El Ministerio de Trabajo también informó que iniciaría esta semana.

¿Existe alguna inscripción para el bono familiar universal de 760 soles?

Por el momento no existe forma de inscribirse al subsidio. Según información del Midis, en los próximas días se habilitará una web para que las personas que no figuren como beneficiarios puedan ingresar sus solicitudes, a espera de que se pueda evaluar su caso.

En la plataforma se pedirán nombres, información del hogar y DNI para constatar que se trata de personas o familias que no estén consideradas en los sistemas de focalización.

¡No te dejes engañar! ❌✋ No estamos realizando empadronamiento y mucho menos solicitamos datos o dinero para ello. ¡Cuidado! Infórmate solo por medios oficiales. #PerúEstáEnNuestrasManos Posted by Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú on Wednesday, May 6, 2020

¿Dónde inscribirse al bono familiar universal de 760 soles?

Podrá realizarse una vez que el Midis habilite la plataforma de consulta del Bono Familiar Universal de 760 soles. Este servirá, principalmente, para que las personas que no recibieron el bono “Yo me quedo en casa", “Bono independiente” o “Bono rural”, soliciten ser incluidos.

Bono Familiar Universal: ¿cuándo y cómo cobrar los 760 soles? Foto: La República.

¿Cómo ingresar a la web del Midis?

Podrás encontrar toda la información sobre los bonos que otorga el Gobierno durante el estado de emergencia en la página web oficial del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Puedes acceder haciendo click en el siguiente enlace: gob.pe/midis.

LINK del bono universal familiar de 760 soles

La plataforma web del subsidio se encuentra en modo de prueba, según lo declarado por Patricia Balbuena, viceministra de Prestaciones Sociales. El link sería publicado en los próximos días, aún no hay fecha exacta.

¿Cómo se podrá cobrar el bono familiar universal de 760 soles?

Cuando se publique el link de consulta del Bono Familiar Universal, las personas podrán conocer las formas de cobro.

Por lo pronto, el Decreto de Urgencia 052-2020 establece que podrá realizarse vía el Banco de la Nación y otras entidades financieras privadas del Perú.

¿Cómo es la modalidad de pago para el bono familiar universal 2020?

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, afirmó que las autoridades están evaluando diversas vías para hacer más efectiva la entrega del bono: depósitos, aplicaciones o banca móvil. “Todas las metodologías que nos proponga el sistema informático también serán utilizadas", resaltó en conferencia de prensa.

¿Dónde cobrar el bono familiar universal de 760 soles?

El otorgamiento del bono de S/ 760 será a través del Banco de la Nación y otras entidades financieras privadas locales.

El entidad estatal priorizará la atención de los beneficiarios a través de canales alternos a sus oficinas, los que pone a disposición para realizar cualquier operación bancaria con el subsidio monetario otorgado, sin cobro de comisiones o gastos.

¿Qué es el bono familiar universal?

El Bono Familiar Universal es un subsidio de S/ 760 otorgado a las familias con escasos ingresos durante la emergencia sanitaria por la COVID-19. Los mismos vieron afectadas sus labores y actividades económicas por la paralización de mercados.

Los beneficiarios de este dinero son aquellos hogares en condición de pobreza y pobreza extrema, de acuerdo al Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh). Además, se informó que se priorizará a las personas que no se encuentren en planilla, según el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos.