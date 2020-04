Bono Anses Argentina: todo lo que debes saber para la nueva inscripción al subsidio de 10.000 pesos del IFE

Hoy, miércoles 22 de abril, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) habilitó nuevamente el sistema para acceder al bono de 10.000 pesos en concepto Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), medida que el Gobierno de Argentina dispuso para paliar los efectos de la cuarentena por coronavirus en los sectores con menos recursos.

El director ejecutivo de la Anses, Alejandro Vanoli, confirmó días atrás que se abrirá una nueva etapa de inscripción para los que solicitaron cobrar el IFE y quedaron afuera del subsidio de 10.000 pesos.

Requisitos para acceder al bono Anses de 10.000 pesos

Son tres requisitos para poder aplicar al bono Anses. Esto es para quienes lo solicitaron y, aún cumpliendo con los requisitos, no fueron aceptados por falta de información o actualización de datos.

- Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

- Tener entre 18 y 65 años de edad.

- Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de: un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos; una prestación de desempleo; jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; programas sociales o salario social complementario.

¿Cómo solicitar el bono Anses de 10.000 pesos nuevamente?

A partir de este miércoles 22 de abril se puede realizar una nueva inscripción para el IFE, de manera que los trabajadores informales, de casas particulares, monotributistas sociales y de las categorías A y B podrán recibir este beneficio.

Antes que nada, se deben conocer los motivos del rechazo. Para averiguarlos, ingresa a la página web de Anses y continúa con los siguientes pasos:

- Ingresa a www.anses.gob.ar

- Da click en Ingreso Familiar de Emergencia

- Dirígete a la parte final de la página y entra a “Realizar Consulta"

- Digita el DNI con el que se encuentra registrado para cobrar el subsidio.

- Luego, el sistema detallará en pantalla sobre los motivos por los cuáles no has sido beneficiado con el IFE.

Asimismo, si se identifica que hay un error en los motivos para el rechazo de la solicitud, se puede enviar un correo electrónico a consultas@anses.gov.ar. En el mensaje se deberá explicar el motivo por el cual consideras que existe una equivocación.

También se puede presentar el reclamo a través de la línea 130 seleccionando opción 0, donde un operador informará a los solicitantes sobre los motivos de rebote. En caso se identifique una equivocación, se considerará la posibilidad de revisar la inscripción nuevamente.

Bono ANSES

¿Qué hago si rechazaron mi solicitud?

Si la inscripción al IFE fue denegada por inconvenientes con datos personales, se podrá realizar la actualización de los mismos a través del nuevo sistema de Atención Virtual de 8 a. m. a 4 p. m., ingresando con la Clave de Seguridad Social, de acuerdo al cronograma elaborado según la terminación del DNI.

Con esta opción se podrá actualizar la foto del DNI y/o presentar otras certificaciones para acceder al bono.

Cronograma para actualización de datos para casos denegados al bono del IFE DNI terminados en 0: miércoles 22 y jueves 23 de abril DNI terminados en 1: viernes 24 y lunes 27 de abril DNI terminados en 2: martes 28 y miércoles 29 de abril DNI terminados en 3: jueves 30 de abril y lunes 4 de mayo DNI terminados en 4: martes 5 y miércoles 6 de mayo DNI terminados en 5: jueves 7 y viernes 8 de mayo DNI terminados en 6: lunes 11 y martes 12 de mayo DNI terminados en 7: miércoles 13 y jueves 14 de mayo DNI terminados en 8: viernes 15 y lunes 18 de mayo DNI terminados en 9: martes 19 y miércoles 20 de mayo

Cronograma de cobro del Ingreso Familiar de Emergencia

Aún no se ha determinado ni el día ni la forma de entrega del bono a este segundo grupo de beneficiarios. Sin embargo, ya se encuentra habilitado el cronograma para la entrega del subsidio de Anses a la primera lista de beneficiarios, basado en el último número de DNI y cuya entrega inició este último martes.

Cronograma cobro IFE DNI terminados en 0: martes 21 de abril DNI terminados en 1: miércoles 22 de abril DNI terminados en 2: jueves 23 de abril DNI terminados en 3: viernes 24 de abril DNI terminados en 4: lunes 27 de abril DNI terminados en 5: martes 28 de abril DNI terminados en 6: miércoles 29 de abril DNI terminados en 7: jueves 30 de abril DNI terminados en 8: lunes 4 de mayo DNI terminados en 9: martes 5 de mayo

Cabe resaltar que este cronograma de cobro no incluye a las personas que optaron por los distintos medios para recibir el bono de 10.000 pesos entre el 16 y el 20 de abril pasado.