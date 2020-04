Billetera electrónica: ¿cómo se usa y por qué es la mejor alternativa durante la emergencia por coronavirus?

A causa del brote del coronavirus (COVID-19) en el país, y el posterior estado de emergencia, las autoridades y expertos en la materia exhortaron a la población a adoptar el aislamiento social y reducir el uso de dinero (billetes y monedas), a fin de evitar los contagios ni crear focos de infección.

Sin embargo, la necesidad de disponer de efectivo para comprar hace que esta directriz ‘caiga en saco roto’. Entonces, ¿cómo disponer de efectivo pero sin el riesgo (material y de salud) que acarrea?

Un estudio del INEI reveló que el 95% de peruanos usa el efectivo como principal medio de pago de sus consumos cotidianos. De acuerdo a la empresa especializada El Mejor Trato, la gente prefiere ‘la plata en mano’ debido a los altos costos de las cuentas bancarias, su desconfianza en estas entidades y la combinación de la costumbre y falta de educación financiera y digital.

Dentro de las alternativas que existen al cash, una de las más seguras -y de las menos usadas- es el dinero electrónico. Conoce en esta nota de qué se trata y por qué deberías considerarla como una opción seria para comprar con facilidad.

¿Qué es una billetera electrónica?

El dinero electrónico no es otra cosa más es el mismo dinero que todos tenemos en casa pero almacenado, transportado y utilizado por medios digitales.

No es un tipo de dinero 'diferente’, como el famoso Bitcoin, ya que su valor se enmarca en nuestra moneda local: el sol peruano.

La República conversó con el director de la Asociación Peruana de Finanzas (APEF), Segundo Capristán, quien indicó que los formatos para usar el dinero electrónico son diversos, pero básicamente se dividen en dos grandes grupos:

Por un lado están las tarjetas de crédito, débito y todo tipo de transferencias a través de una cuenta bancaria. O sea, que necesariamente debas tener un producto financiero de un banco.

Por el otro están las denominadas ‘billeteras electrónicas’ o ‘billeteras móviles’. Este sistema no depende de un banco para operar y se maneja a través de una cuenta asociada a una línea de teléfono celular donde el dinero está digitalizado y las operaciones se ejecutan en tiempo real.

Con la billetera electrónica, tú como cliente puedes comprar víveres, pagar cuentas y servicios básicos, enviar y recibir dinero, entre otras funciones, sin necesidad de portar una tarjeta o la misma plata.

¿Qué beneficios ofrece la billetera móvil?

Capristán señaló que el gran punto a favor de usar dinero a través de la billetera electrónica es que se puede contar con él en todo momento y en todo lugar, porque está asociado al teléfono móvil, un aparato que está a nuestro lado durante todo momento.

"Es un riesgo tener efectivo en mano, tanto por la posibilidad de contagiarse del virus como por la delincuencia. Hay que ver (a la billetera electrónica) como una herramienta de seguridad de salud y de integridad”, afirmó.

Asimismo, señaló que representa una opción segura y fácil “para las personas que no tienen cuentas bancarias, o no están acostumbradas a ellas, porque no tienen que manipular el efectivo”.

Por otro lado la ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, resaltó la experiencia del uso de la billetera móvil en otros países donde la economía es altamente informal, como la peruana.

“En Kenia, el 80% de adultos hacen sus transferencias por medio del dinero electrónico. No solo para enviar y recibir dinero, sino para conseguir un crédito, sobregiros, compras en establecimiento, ahorros, casi todo se hace con ese sistema, siendo un país más pobre que el Perú”, afirmó.

Y en el aspecto de salubridad, la principal ventaja de este modo de pago elimina por completo el riesgo de que una bacteria o virus ingrese a tu organismo por la manipulación de un billete o moneda contaminada.

¿Cómo se usa la billetera electrónica?

Para usar una billetera electrónica, en primero lugar, el cliente abre una cuenta (similar a una bancaria) con la plataforma de su elección.

Para depositar dinero en la billetera electrónica

- Una vez activada la cuenta, acude a un agente autorizado (que puede ser una bodega, farmacia, kiosco u otro similar).

- El agente pedirá un número telefónico para proceder a la transacción.

- Entrega el dinero.

- Finalmente, te llegará un mensaje de texto (SMS) de confirmación.

Para comprar o pagar con la billetera electrónica

- Acude a un comercio o negocio que acepte como medio de pago la billetera móvil.

- Ingresa el código de comercio y el monto a pagar

- Finalmente, te llegará un mensaje de confirmación.