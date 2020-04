Produce: “Existe la autorización para que operen las empresas mineras, pero solo para actividades críticas”

La ministra de la Producción, Rocío Barrios indicó que desde el inicio de la cuarentena se autorizó a las empresas mineras para que operen, sin embargo solo para las actividades críticas.

“Desde la primera cuarentena existe la autorización para que operen las empresas mineras, pero solo para actividades críticas. En ese sentido, ya de cara a la segunda cuarentena, recibimos la necesidad de tener que proveerles de insumos toda vez que se ponía en riesgo el tema del tratamiento de aguas y eso podría generar contaminación ambiental”, dijo la ministra en conferencia de prensa.

En esa misma línea, la titular de Produce explicó que cuando se amplió la cuarentena también se exceptuó a las empresas proveedores de insumos pero solo para los activos críticos, para que así se evite la contaminación. Además, añadió que el dispendio de explosivos no están autorizados a la fecha.

“Debemos señalar, que en la actualidad lo que tiene que ver con el dispendio de explosivos o comercialización de los mismos no están autorizados porque no es parte de los insumos que se utilizan en las actividades críticas. Por lo tanto, esa actividad no está exceptuada en la norma”, acotó Barrios.