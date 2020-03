Ministra Alva: Se acelerará devolución de impuestos retenidos en exceso durante el 2019

A través de sus redes sociales, la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva, recalcó que se acelerarán la devolución de impuestos retenidos en exceso durante el 2019, para dar mayor liquidez a los hogares.

La alta funcionaria señaló que según el Decreto de Urgencia 031-2020, esta medida será aplicable a toda persona natural con rentas de trabajo de cuarta y quinta categoría.

De este modo, explicó Alva, las devoluciones se harán de forma automática. Es decir, si tienes saldo a favor, la Sunat adelantará la devolución y te depositará el dinero, antes del plazo que se había dispuesto, en la cuenta que has proporcionado.

“Si estás en planilla y no estás obligado a presentar tu declaración de Impuesto a la Renta, o aún no lo has hecho, la Sunat determinará, mediante planilla electrónica, el monto retenido en exceso y lo depositará en la cuenta que proporcionaste”, indicó la ministra.

¿Cuándo se realizará la devolución?

La devolución de oficio se efectuará a partir del día hábil siguiente al último día de vencimiento del plazo fijado por la Sunat para la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta del ejercicio al que corresponde la devolución respectiva.