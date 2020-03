Empleo de 800 mil trabajadores del sector turismo se afectó por el coronavirus

Una situación dramática vive el sector turismo, señaló Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) durante el programa RTV Economía, de La República. En línea telefónica con el conductor del programa, señaló que el sector está paralizado pero que continúan trabajando para sacar a los turistas y enviarlos a su país de origen.

"Hay más de 12 mil a 13 mil que están en el Perú y quieren buscar retirarse”, señaló Canales al indicar que el jueves llegan tres aviones que llevarán a su país a unos 550 ciudadanos de Israel que aún permanecen en el Cusco.

Pese a estar palizado el sector dijo que se están organizando para que en vuelos charter puedan enviar a sus países a canadienses, ingleses, alemanes, y en el caso de que no puedan salir del país, haya un sistema organizado para atenderlos hasta que pase la cuarentena.

“Los hoteles están brindando atenciones especiales. El transporte turístico parado no se puede movilizar a los turistas. Tenemos que estar unidos para que el virus no se propague y que el daño sea menos posible”, dijo Canales a Rumi Cevallos, conductor de RTV Economía de La República.

- Cuánto mueve el sector turístico en año normal?

- Estamos hablando de US$ 5.205 millones que los extranjeros dejan en el país formalmente, posiblemente en forma informal, más de US$ 2.000 millones adicionales. Y los peruanos, que hacemos turismo dentro del Perú, estamos hablando de una suma de casi US$ 8 mil millones. Es una industria de US$ 15 mil millones, que genera aproximadamente 1 millón 450 mil empleos formales en forma directa e indirecta y más de 1,5 millones de trabajadores informales que trabajan en el sector. Estamos hablando de más del 15% de la Población Económicamente Activa del país.

- Estamos hablando de turismo, de viajes, hoteles, de restaurantes. ¿Cuánto es el impacto en turismo receptivo?

- US$ 5.300 millones

- ¿Y cuánto afectará a la industria, esta situación del coronavirus?

- Hasta hace una semana, los cálculos que teníamos eran de aproximadamente US$ 800 millones, pero como va la situación, la epidemia sigue creciendo en el mundo, estamos absolutamente seguros de que habrá una retracción en los países emisores por lo que no habrán ni turistas europeos ni asiáticos, y esos sumados a muchos norteamericanos que hoy cerró su frontera con Canadá, calculamos que a fin de año habría una pérdida económica de más de US$ 2.000 millones que no ingresará a la economía del país. En esa cifra no está contabilizada los tickets aéreos, solo hablo de la afectación en hoteles, restaurantes, transporte turístico, souvenirs, excusiones, guías, etc. todo el cluster turístico. Generalmente los tickets aéreos no se considera porque se paga fuera del país y se queda en sus países de origen. En boletos la afectación debe estar sobre los US$ 1.200 millones.

Carlos Canales, presidente de Canatur. Foto: Captura.

- ¿Cuánto nos cuesta aproximadamente las cancelaciones de los vuelos?

- Ya nos cuesta hasta mayo unos US$ 650 millones, ese es el estimado con las cancelaciones del mercado alemán que es un mercado de 110 mil turistas, del mercado francés de casi 90 mil, el italiano de 80 mil, el mercado español que es el más grande de 170 mil, solo en esos tres países más de 400 mil turistas no van a venir al Perú obviamente.

- Uno de los elementos importantes en la industria es el capital humano, las personas, los trabajadores. Hablaste de 300 mil empleos directos que se pierden. ¿Esto es así?

- Nuestro sector maneja 1.5 millón de trabajadores, pero con estas medidas estamos hablando de una afectación directa a 300 mil trabajadores además de 500 mil indirectos. Estamos hablando de 800 mil afectados. Y estamos justamente pidiendo una serie de normas laborales para evitar el despido y la reducción de nuestros colaboradores porque este capital humano que se formó tiene conocimientos importantes. Obviamente, cada trabajador le da una pincelada distinta para poder atender a un turista que tiene un estandar alto en atención. Pero al no haber turistas todos los restaurantes cerraron, habrán hoteles que tengan que cerrar y fíjate, con mano de obra especializada, cocineros, chefs, maestres, sommelier, etc. todos son afectados y el daño sería alto si no se dan las medidas de carácter laboral que ayuden a paliar la reducción o el despido de trabajadores.

- ¿Las empresas podrían entrar en un proceso de insolvencia o moratoria en sus pagos, toda vez que se sostienen con créditos?

- El año 2020 se presentaba favorable y con una serie de trabajos que hicimos con Promperú para traer más turistas, hizo que muchos empresarios remodelaran sus instalaciones, arreglaran sus restaurantes, invirtieran comprando vehículos, se construyeron nuevos hoteles. Todo eso cambió, no va haber flujo de dinero y eso genera una serie de hipotecas, créditos, con el sistema financiero y hemos pedido dentro de las ayudas al gobierno y a Asbanc (Asociación de Bancos del Perú), una reprogramación y moratoria de los créditos para poder afrontarlos el próximo año. La intención además es una moratoria para que no se nos cobre intereses durante estos seis a nueve meses y poder hacerse la reprogramación de todas las obligaciones a partir de enero del próximo año.

- Esto afecta a todos, no solo al sector Turismo, entre ellos a los independientes e informales...

- Imagina a los guías que son empresas unipersonales. Guía que no trabaja en el día, guía que no lleva dinero a su casa. Trabajan el día a día. Esto alterará muchísimo no solo los ingresos sino sus capacidades de pago.

- ¿Cuáles son las medidas tributarias que están pidiendo?

- Estamos pidiendo varias medidas tributarias. Se ha dado la prórroga de la declaración jurada y el pago del Impuesto a la Renta, pero creo que va ser insuficiente y habrá que ampliar esa norma por lo menos hasta el próximo año. De nada sirve hacer declaraciones si no se reactiva la economía para tener el flujo y cumplir con las obligaciones.

- Cuántos guías de turismo tenemos?

- Guías oficiales cerca de 10 mil, pero guías prácticos más de 30 mil, que son quienes acompañan los programas. Incluso hay guías que son tourconductos de más de 70 mil personas.

Carlos Canales, presidente de Canatur, en RTV Economía, conducido por Rumi Cevallos. Foto: Captura.

- ¿En el aspecto laboral qué piden?

- Enviar a los trabajadores a vacaciones con goce de haber, en otros casos licencias sin goce de haber pero pactados entre trabajadores y empleadores. Allí estamos hablando de empresas frágiles y donde no hay respaldo financiero, viven el día a día posiblemente no puedan asumir este tipo de pago. Licencia sin goce de haber por lo menos de 15 días a 30 días. Y es que la situación que se agrava. El 86% de las empresas de turismo son Mypes y pequeñas son aproximadamente. La gran mayoría son empresas familiares y tienen régimen laboral y por ello se requiere medidas laborales especiales, como una licencia sin goce de haber. Es necesario que exista un régimen más flexible en ese ámbito. Hay que tener en cuenta que el teletrabajo no funciona porque la labor en turismo el trabajo es atendiendo a personas.

- Entre sus medidas, han pedido la suspensión del abono de la CTS a los trabajadores. ¿No es una medida extrema?

- Estamos en situación extrema. Estamos hablando de sobrevivencia. Si no hay dinero no hay con qué vivir. Hay responsabilidad penal si no se cumple en pagar. Aquí no hay política del perro muerto, es una suerte de préstamo. Hay que tomar medidas dramáticas y situaciones que tienen que darse.

- ¿Cuáles son las recomendaciones que le das a los turistas en el Perú?

- A los que quedan les recomendamos que cumplan su cuarentena, que cumplan las normas y protocolos sanitarios, porque si no los contagiados serán los colaboradores que en los hoteles, restaurantes, en las empresas de transporte turístico, que tienen que llevar a los turistas al aeropuerto, de los que estamos tratando de repatriar a través de los vuelos charter. Al turista, decirle que cumpla todas las normas sanitarias y que no hagan difícil el tema porque muchos turistas se han ido a departamentos en el sistema Airbnb para no cumplir los protocolos sanitarios. Con ello lo que están haciendo es trasladar la enfermedad a otro lugar y eso tiene que ser sancionado drásticamente.

-Tu recomendación a las empresas del sector.

- El peruano es resiliente. Somos luchadores permanentes. Este momento va pasar y el turismo va crecer, hay que tener mucha fuerza, mucha tranquilidad, no desesperarnos y confiar en que este hecho es único y que mañana siempre saldrá el sol y que podremos disfrutar con nuestras familias ayudando a través del turismo el desarrollo del país.