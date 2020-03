Sutep: Aumento a maestros resulta insuficiente y no cubre las expectativas del magisterio

El ministerio de Educación anunció recientemente el incremento de las remuneraciones de los maestros en dos tramos, el primero de S/ 100 en marzo y el segundo, de S/ 100, que podría concretarse en junio.

Al respecto, Lucio Castro Chipana, dirigente del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP), afirmó que el aumento anunciado “resulta insuficiente y no cubre las expectativas del magisterio”.

Al respecto, Lucio Castro Chipana, dirigente del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP), afirmó que el aumento anunciado "resulta insuficiente y no cubre las expectativas del magisterio".

Castro señaló que lo planteado para el 2020, en un primer tramo en marzo y un segundo tramo, a raíz de presión, en junio, no responde a las conversaciones y compromisos asumidos por el mismo gobierno el año pasado.

Recordó que el compromiso de la entonces ministra Flor Pablo era que el aumento se daría en un solo tramo y que además se iba a discutir la propuesta más idónea, de incrementar en S/ 500 a los maestros, en atención a la negociación colectiva para consensuar posiciones.

Sobre el mismo tema, el exministro de Educación, Idel Vexler, consideró que si se prorratea el aumento en dos partes, de 200, sería mucho menos y que ello sería “120 soles realmente”.

Vexler, sin embargo, indicó que desde un punto de vista financiero, las pretensiones sindicales de que se incremente la remuneración de los maestros a una UIT (4.300 este año) para el 2021 es “prácticamente irrealizable”.

“Lo que a veces molesta a los maestros. A mí me ha molestado, es que el gobierno, con la aprobación del Presupuesto 2020, anunció que habrá un aumento de 100 soles al comienzo del año escolar y 100 soles en noviembre, entonces dice que es un aumento de 200 soles. No son 200 soles. Sería mucho menos porque si se prorratea en 12 meses el aumento sería de 120 soles realmente”, precisó.

Coronavirus y clases escolares

Coronavirus y clases escolares

En otro momento del programa, el exministro Idel Vexler se mostró en contra de suspender el inicio de las clases, que en las instituciones públicas empieza el 16 de marzo.

Sin embargo, el dirigente sindical precisó que el Sutep no pidió la suspensión o la postergación del inicio de clases en todas las instituciones educativas, y que ellos demandaron la postergación del inicio de clases en los colegios que no cuenten con infraestructura sanitaria acorde a la coyuntura de coronavirus que el país enfrenta. Precisó que hay un 50% de instituciones educativas del sector público que no cuentan con agua.

Vea el programa de hoy en el siguiente link: RTV Economía.