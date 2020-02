Llamadas no deseadas costarían mucho más que los sobrecostos regulatorios en telecomunicaciones

“Aseguro que las llamadas indeseadas de los vendedores de las empresas de telecomunicaciones le cuesta al país mucho más”, señaló el exviceministro de Economía, Enzo Defilippi, a través de sus redes sociales, en referencia a los 400 millones de dólares de sobrecostos regulatorios, calculados por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).

Asimismo, señaló que el Perú tiene 40 millones de líneas activas. “400 millones de dólares en 6 años es menos de 2 dólares por línea al año”, agregó.

Estas declaraciones se dieron en Twitter, como respuesta a la presidenta de AFIN, Leonie Roca, la cual indicó que era necesaria una simplificación en las regulaciones.

Roca sostuvo que los impactos mostrados son solo por tres normas específicas. “Debemos dejar de pensar desde Lima y más bien preocuparnos por los no conectados. Esos 400 millones de dólares permitirían que cientos de miles de peruanos que no acceden a banda ancha lo hagan”.

Por su parte, Defilippi cuestionó la respuesta de Roca. “Es decir, ¿cientos de miles de peruanos no acceden a la banda ancha porque las empresas de telecom no pueden invertir 400 millones de dólares entre todas? No lo creo. Ese monto es una fracción mínima de sus ingresos”.

Ante ello, Roca respondió que “los márgenes de utilidad operativa de la industria telcom en el Peru son los más bajos del mundo. Así, difícilmente pueden enfrentar los requerimientos de inversión”.

Para finalizar la discusión, Defilippi dijo que “Invertir 400 millones de dólares es perfectamente factible para una industria con ingresos de 5 mil millones de dólares al año con un EBITDA de 17%. No se trata de un gasto sino de una inversión que genera mayores márgenes”, concluyó.