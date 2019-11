Agricultores de Tumilaca levantan paro por Quellaveco

Por: Rufino Mota

Tras once días de paro indefinido, los agricultores del valle de Tumilaca, en el distrito de Torata, en Moquegua, levantaron la medida de protesta en contra del proyecto minero Quellaveco, luego de llegar a acuerdos con el Gobierno.

El tramo de la carretera Binacional, a la altura de El Molino, donde estuvieron apostados y se restringía el paso de los vehículos, fue despejado anoche a partir de las 19:00 horas.

Así, volvió la tranquilidad a la zona después de que el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yonsen, y los dirigentes agrarios llegaran a un consenso. Retornarán a conversar en el Grupo de Trabajo de Tumilaca creado meses atrás y que sus alcances respecto a competencias de este espacio y la Secretaría Técnica han sido modificados.

Los hombres del campo no creen que con los monitoreos y la tecnología que se implementa se pueda garantizar al cien por ciento el cuidado al medio ambiente y el agua. En ese sentido, han venido exigiendo la paralización del proyecto cuprífero. Liu Yonsen aclaró que no se puede tomar una decisión apresurada mientras no se conozcan los resultados del trabajo técnico. Otra exigencia de los agrarios era que los informes que se emita a través de esta instancia sean vinculantes. El ministro explicó que las conclusiones que se obtengan servirán para la toma de decisiones.

A través de los subgrupos en los ejes modelamiento del proyecto, medio ambiente y recurso hídrico se analizará para dar respuesta a los habitantes de la zona. En estos participarán técnicos del Comité de la Sociedad Civil de Tumilaca y organismos del Estado como la ANA, el OEFA, entre otros. Tomarán muestras del agua de la cuenca para que sea analizada en un laboratorio independiente.

El costo de estas acciones los asumirá el Gobierno Central. La vigencia del Grupo de Trabajo se ampliará por 30 días más. Esto será refrendado a través de la Resolución Ministerial Nro. 355-2019-MINEM/DM que debe salir publicada hoy sábado.

También los directivos pidieron que se les entregue información sobre la autorización de concesión y construcción de beneficio Quellaveco otorgada en el 2016. Asimismo quieren que se les alcance el permiso para el estudio de aprovechamiento de aguas subterráneas del río Asana-Tumilaca. El titular del Minem reiteró que todos los compromisos que se han asumido se cumplirán dentro del plazo.

Agro y minería sí pueden convivir

● El gobernador regional Zenón Cuevas Pare considera que la actividad minera y la agricultura se pueden desarrollar de manera conjunta y con mayor razón en Moquegua.

● Los días 20 al 22 del presente mes se desarrollará en Moquegua el primer Congreso Macrosur “Agricultura y Minería Sostenible para el Desarrollo Social y la Transformación Digital”.