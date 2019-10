Feriados 2019: Este jueves 31 de octubre será día no laborable

En un comunicado, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informó que este jueves 31 de octubre ha sido declarado día no laborable para los trabajadores del sector público a nivel nacional.

En ese sentido, el Decreto Supremo indica que las horas dejadas de laborar serán compensadas en los diez días posteriores o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública, en función a sus necesidades.

En cuanto al sector privado, señala la institución, dicha fecha será un día no laborable y recuperable previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores.

¿Cómo se calcula el pago por trabajar feriado?

Aquellas personas que trabajen en los feriados recibirán el doble del monto que perciben diariamente. Este año los Feriados 2019 serán más largos por los días no laborables que el Gobierno decretó para fomentar el turismo.

Los feriados no laborables 2019 serán tres: el 30 de julio, 29 de agosto y 31 de octubre. Puedes aprovechar estos días para hacer viajes largos. El pago por trabajo feriado, así se calcula:

Aquellas personas que trabajen en los feriados recibirán el doble del monto que perciben diariamente. Para saber cuánto ganas por el feriado que trabajarás debes dividir el tu sueldo mensual entre 30 y este entre 8, que son las horas laborables.

Del primer resultado, se duplica la cantidad en caso trabajes en feriado. Asimismo. Si laboras horas extras, recibirás un monto mayor: en este caso, será un 25% adicional por las dos primeras horas, mientras que un 35% en las siguientes.

Diferencia entre feriados y días no laborables

Puede que las palabras feriado y día no laborable sean términos muy parecidos, pero tienen significados diferentes.

Durante los feriados, los trabajadores reciben un pago adicional incluso si no trabajan ese día. En caso de que si laboren, los empleados reciben la remuneración del día y dos pagos más.

En el caso de los días no laborables, estos dependen de la entidad en la que se trabaja. Si pertenece al sector privado, se realiza un acuerdo entre el trabajador y el empleador; si trabaja en esos días, solo reciben el pago de un día hábil. En el sector público establece que si el empleado decide no laborar, deber recuperar las horas no trabajadas, mientras que en caso de trabajar, no recibe un pago extra.