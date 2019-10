Crisis política: ¿Afecta realmente la economía de los peruanos?

El cierre del Congreso y la juramentación de Mercedes Araóz como “presidente interina” provocó desde la noche de ayer e incluso hoy, dudas ciudadanas sobre un posible impacto de dicha situación en la economía nacional.

Al respecto, los economistas Armando Mendoza y Farid Matuk, ex presidente del INEI, explicaron en entrevista en RTV Economía sobre lo que sucedería en la economía nacional en el corto plazo tras las decisiones del Ejecutivo y Legislativo.

Por puntos

Precio del dólar: Según explicó Farid Matuk, el precio del dólar depende más de los factores externos, como la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que por factores domésticos. En ese sentido, indicó que la oscilación del billete verde desde hace 25 años se ubica entre 2,50 soles y 3,50 soles. Asimismo, aseguró que el Banco Central de Reserva (BCR) está en capacidad de evitar un posible incremento de su valor. Mientras que Mendoza, llamó a la calma y evitar las especulaciones.

Precio de alimentos: Respecto a la inflación en Perú que se expandió 0,01% en setiembre, según el reporte del INEI, los economistas señalaron que si bien ha subido se mantiene dentro del rango meta estipulado por el BCR. Aunque Matuk resaltó que los más afectados son la población económicamente más vulnerable pues son los precios de alimentos los que más han subido.

¿Afecta inversión privada?: Los economistas descartan una recesión en el país y afirman que la actual coyuntura política no impactará en el corto plazo la economía nacional. Aquí la explicación:

- “La misma historia fue con Humala y se pensó que venía el apocalipsis y no llegó. Los mismos que dijeron eso, lo repiten ahora. Quienes anuncian eso son especuladores que aprovechan la ocasión para aumentar sus ganancias [...] Vizcarra es además pro modelo. La ley de promoción agraria ha sido santificado por el Ejecutivo, entonces (los empresarios) deben estar tranquilos. Todo irá mal como antes pero no peor". - Farid Matuk.

- “Desde hace tes años se plantea un disparo del dólar. Hubo elección del 2016 y había incertidumbre de quien ganaba, denuncias, un ex presidente que se suicidó, tantas situaciones pero el dólar se mantiene estable. No es que la economía esté en fase boyante pero su eficiencia de ignorar el ruido político está funcionando”. - Armando Mendoza.

Empleo y sueldos: Pese a la inflación, los ingresos de las familias, y en ese sentido, los sueldos, no se han incrementado, advierte Mendoza. Incluso, señala, no hay propuestas para preocuparse por los 250 mil jóvenes que buscan entrar al mercado laboral. “Ahora tenemos medio millón de personas (venezolanos) buscando trabajando, de la cual nadie habla, de cómo encarar el problema de personas en esquinas que ven como sobrevivir”, sostuvo.

Crecimiento económico: Ambos economistas coinciden que la nueva proyección de crecimiento económico del BCR, ubicado en 2,7%, es optimista, pero subrayan que el menor crecimiento no tiene relación con la coyuntura política, y menos, con las nuevas elecciones.

- “Cada tres años hay una fase de bajada que duran cerca de 18 meses. Entonces, ahora, tenemos para unos 8 meses más de bajada que podría llegar al 2% (de crecimiento), esa es la realidad. El problema es que el Gobierno no está haciendo nada o proponiendo una medida contracíclica”. - Matuk.

- “El Gobierno no ha tenido la capacidad de desarrollar medidas contracíclicas. El MEF declaraba que se venia shock de inversiones, pero no hay rastro. La inversión pública está estancada, y eso debería estar reactivando la economía. Entonces hay que entrar a expandir el gasto, meter dinero a programas sociales, pero no hay capacidad”.- Mendoza.

Recomendaciones: “Cero exoneraciones tributarias adicionales. Se vence y se venció y mala suerte. Eso es estabilidad jurídica, no esas prórrogas infinitas que empresarios reclamaban, y ese dinero servirá para hacer obra pública”, señala el expresidente del INEI. Por su parte, el economista de Oxfam, asegura que “la crisis política es la cerecita del postre, porque la crisis de la economía peruana ya tiene su tiempo y los gobernantes no lo han podido resolver”.