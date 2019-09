Aplicación de música permite que fans sean socios de sus artistas favoritos

La industria de la música ha vivido en los últimos años un proceso de transformación en el que la tecnología ha tenido un papel determinante. Con una inversión de casi dos millones de dólares, Vezt, aplicación basada en blockchain, le permitirá a los fans ser socios de sus cantantes favoritos.

Gracias a este tipo de servicios, al igual que por la reproducción de videos en plataformas como YouTube, los artistas han encontrado nuevas fuentes para monetizar sus creaciones. Incluso ahora, los artistas pueden apoyarse en sus fans mediante la oferta de inversión de fracciones de sus canciones a cambio de una participación en las regalías que generen.

PUEDES VER: La historia detrás de las monedas pintadas de color rojo, según el BCR

En ese sentido,Vezt llevó a cabo una Oferta Inicial de Canción. La venta de los derechos de autor de las canciones de Beyonce y The Weeknd fue la más rápida de todas. La canción Can’t Feel My Face de la banda The Weeknd recaudó 20 mil dólares en 12 horas. Mientras que I Been On grabado por Beyoncé recaudó 25 mil dólares.

¿Cómo funciona?

El proceso de adquisición de la fracción de los derechos se realiza a través de una aplicación móvil, disponible en las tiendas de Android y iOS, en la cual son listados los derechos de las canciones por un tiempo determinado, especificando el monto que se espera recaudar, el periodo de la oferta, el porcentaje de la canción que está disponible y el número de años por el que ceden los derechos.

Todas las canciones que son aceptadas en la plataforma son sometidas a un filtro previo, con el que se garantiza que el título haya generado regalías con anterioridad y que sea de propiedad de quien lo está ofertando.

Luego de que se realiza la transacción, la plataforma genera un registro en el blockchain, creando un contrato inteligente, que dará transparencia y veracidad absoluta de la propiedad de quien haya hecho la compra de una fracción de los derechos en oferta.

¿Cuál es el panorama?

A la fecha, la aplicación en los Estados Unidos ha generado más de 17 mil transacciones de 4 mil usuarios. Solo en ese mercado, en 10 meses de operación, los participantes de la plataforma han recaudado más de medio millón de dólares con canciones grabadas por artistas como Beyoncé, Maroon 5, The Weeknd, Daft Punk, Mac Miller, Panic! At The Disco, y Cardi B, entre muchos otros.

FUENTE: Forbes