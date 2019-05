Huawei: Estas empresas chinas podrían ser añadidas a la lista negra de Trump

Estados Unidos está considerando la posibilidad de añadir a Hikvision, Zhejiang Dahua Technology Co. y otras empresas no identificadas a una lista negra que les impide acceder a componentes o software de Estados Unidos. Esto ampliaría el alcance más allá de Huawei para incluir a líderes mundiales en videovigilancia.

Hikvision y Dahua son los principales proveedores del mundo de equipamiento para la vigilancia, junto con el rival de menor tamaño Yitu Technology.

La preocupación de la administración Trump recae en que las cámaras de Hikvision o Dahua, que llevan incorporadas funciones para el reconocimiento facial, puedan emplearse para el espionaje.

Tal medida aumentaría las tensiones con China y plantearía interrogantes sobre si Estados Unidos está persiguiendo a las empresas chinas más importantes. Amenaza con frenar el crecimiento económico global e interrumpir el despliegue de redes inalámbricas críticas de próxima generación.

Las acciones de Hikvision y Dahua se hundieron en Shenzhen después de que el New York Times informara inicialmente sobre la posible prohibición.

"Esperamos que la compañía reciba un trato justo y equitativo", dijo el secretario de la junta de Hikvision, Huang Fanghong, en un comunicado. Los representantes de Dahua no tenían comentarios inmediatos. SenseTime no quiso hacer comentarios, mientras que Megvii y Yitu no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Cabe resaltar que demás del conflicto comercial que ha sacudido los mercados globales, Washington ha presionado a aliados y enemigos por igual para que eviten el uso de Huawei en las redes de quinta generación que impulsarán desde coches autónomos hasta la cirugía por robots, constituyendo la piedra angular de una economía moderna.