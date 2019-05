Entidades públicas pagarían directamente los subsidios por incapacidad laboral y maternidad

La comisión de economía del Congreso aprobó esta mañana una disposición complementaria en el que se propone que las entidades públicas sean las que paguen directamente el subsidio por incapacidad laboral y maternidad a los servidores públicos. Cabe indicar que actualmente es Essalud quien cubre el subsidio.

Al respecto, Carlos Bruce, autor de la propuesta, explicó a La República que su iniciativa tiene el objetivo de restablecer un sistema anterior al vigente que ha traído como consecuencia la desatención del asegurado que se encuentra en situación de vulnerabilidad.

"Hay entidades del estado que no están al día en los pagos al seguro, no tengo los montos, pero sí hay. Esta situación genera que el trabajador no reciba el subsidio por incapacidad laboral, no pueda cubrir otras necesidades", afirmó Bruce. "Lo que estamos diciendo es que sea el estado el que pague los días que le corresponde y por los días que le corresponde al seguro social, y que éste último sea pago a cuenta de sus aportaciones", indicó.

Durante el debate de la comisión esta mañana, algunos parlamentarios manifestaron que existen entidades públicas, entre ellos, la Sunat, que deberían montos millonarios a Essalud. Sin embargo, según la vicepresidenta del país, Mercedes Araóz, la entidad tributaria ya se estaría poniendo al día en sus pagos.

De otro lado, el congresista César Villanueva, informó que también existiría una deuda de más de 1.200 millones de dólares de las empresas privadas al seguro social, de ese monto, el 80% sería de las micro y pequeñas empresas.

Cabe indicar que la disposición complementaria se enmarca en el proyecto de ley que dispone medidas en materia económica para el fortalecimiento del seguro social de salud, una iniciativa de la parlamentaria Mercedes Araóz.

Proyecto de ley

Los congresistas votaron a favor del proyecto, aunque excluyeron de la votación el artículo 3 el cual proponía la creación del mecanismo de pago de deuda del seguro social "obras por aportes", el cual fue cuestionado principalmente por la congresista Marisa Glave, pues indicó que dicha propuesta requería mayor regulación.

El proyecto dispone, entre varios puntos, que los gobiernos regionales y locales destinen los saldos de balance a la atención de deudas que tengan los citados pliegos por concepto de obligaciones pendientes de pago por contribuciones al seguro.