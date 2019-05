Conveagro: Un millón de agricultores acatan paro nacional en 15 regiones del país [Fotos]

Cerca de un millón de productores de 15 regiones del país se habrían sumado al paro nacional agrícola en lo que va de las primeras 12 horas de la medida de fuerza. Así lo informó el presidente de la Convención del Agro Nacional (Conveagro), Clímaco Cárdenas.

Las movilizaciones empezaron desde tempranas horas de la mañana en regiones como Cusco, Ayacucho, Piura, Lambayeque y Amazonas. En ésta última, ni siquiera importó la intensa lluvia para que los agricultores salieran a reclamar al Estado por mejores políticas que impulsen y protejan la producción nacional frente a las importaciones de alimentos.

En Lima, cientos de productores de las diferentes provincias llegaron a la capital para participar de una movilización en el centro de Lima que inició a las 9 de la mañana.

Según reiteró Cárdenas, el paro de este lunes es sólo una medida preventiva en la que se espera que el presidente Martín Vizcarra apruebe y publique un decreto supremo que establezca una mesa multisectorial que soluciones los 15 puntos de la plataforma de lucha de los agricultores y productores nacionales.

Cabe señalar que temprano, la ministra de agricultura, Fabiola Muñoz, también expresó su conformidad por la instalación de la mesa multisectorial. No obstante, los agricultores piden que sea la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) con el presidente en la cabeza quien lidere dicha mesa, y que esté integrada por el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía y Finanzas, así como del MIDIS, entre otros.

"Tiene que ser alcance multidimensionalidad, el sector agrícola no solo compete al Minagri: el 47% de pobreza rural está en el sector agrícola, sin servicio electrificación, no somos invisibles. No puede salir la ministra a decir que tiene solución a 8 puntos de los 15, cuando no tiene competencia", indicó.

Tregua

Los productores darán al Gobierno una tregua de 60 días para solucionar sus demandas, caso contrario indicaron que se declarará paro nacional indefinido.

"Es importante que el presidente no sólo reconozca que el sector agricultura está olvidado y no se haga nada para solucionarlo. Si el campo no produce, las ciudades no pueden alimentarse", subrayó.

Según cifras del propio Ministerio de Agricultura, la agricultura familiar, es decir, la pequeña agricultura de menos de 3 hectáreas, alimenta a casi el 90% de la población nacional que hoy asciende a casi 32 millones de personas.

Pese a que se publicó la Ley de agricultura familiar en 2016, el Gobierno recién estaría terminando de perfilar el plan para la implementación de la política.