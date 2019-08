Papa Francisco convoca a jóvenes emprendedores para cambio socioeconómico

El papa Francisco ha convocado a jóvenes empresarios y estudiantes de economía de todo el mundo a un encuentro en Italia del 26 al 28 de marzo del 2020 para idear un cambio en el modelo socio-económico actual.

El pontífice publicó mediante una carta destinada a “los jóvenes economistas, empresarios y empresarias de todo el mundo” para invitarles a este evento, que llevará por título “Economy of Francesco”, en alusión al santo pobre de Asís, que se realizará en la ciudad que lleva el mismo nombre.

Según información de Efe, el objetivo de este encuentro es para idear un modelo económico “diferente, que hace vivir y no asesina, incluye y no excluye, humaniza y no deshumaniza, cuida de la creación y no depreda”, un evento que buscará generar un cambio a la economía actual.

"Queridos jóvenes, se que sois capaces de escuchar con el corazón los gritos cada vez más angustiantes de la Tierra y de sus pobres en busca de ayuda y de responsabilidad, que piden que alguien responda y no mire para otro lado", indicó el papa preocupado por los problemas medioambientales y la exclusión.

Asimismo, ante la presencia de las nuevas generaciones, se contará con el testimonio de “algunos de los mejores expertos en ciencias económicas, así como empresarios y empresarias que ya están comprometidos a nivel mundial por un economía coherente con este ideal”.

La Santa Sede ofrecerá más detalles de este evento en una rueda de prensa el próximo martes 14 de mayo.